Tigres UANL vivió una noche para el olvido en los cuartos de final de la Liguilla, sufriendo una verdadera paliza en Tijuana, cuando Xolos lo goleó por 3-0 en su cancha. Por ello, el equipo de Nuevo Léon buscará en el escritorio lo que no logró en campo en lo que va de esta serie, encendiendo una polémica de la que se discute en todo México.

Es que una extraña y atípica situación tuvo lugar este viernes, a un día de la revancha, cuando la prensa regia comenzó a instalar una persecución contra Gilberto Mora. En el programa radial ‘La Hora de Willie’, conducido por el popular Willie González, se inició una campaña para intentar impedir que el juvenil sea parte de la vuelta.

Durante su emisión del día de la fecha, el reconocido periodista y su panel llamaron por teléfono a Samuel García, gobernador de Nuevo León, para pedirle que se meta de lleno en una investigación contra la joya de Xolos. Al principio, la audiencia imaginó que se trataba de una broma, pero luego la cosa tomó seriedad y los oyentes se manifestaron al respecto.

En el programa, Willie González le comentó al mandatario que no se debía permitir que Gilberto Mora jugase la revancha de cuartos de final ante Tigres. El conductor le apuntó que “si disputase el juego de vuelta, no respetaría lo que indica Ley Federal de Trabajo”, que no permite las actividades laborales de menores de edad pasadas las 22 horas.

Ante este postulado del reportero en la comunicación telefónica, Samuel García confirmó que revisará el caso y de ser necesario, tomarán medidas al respecto. El episodio causó sorpresa entre los espectadores y aún más luego con el impacto inmediato en redes, por considerar que una autoridad de este status debía ocuparse de tareas más relevantes.

Tigres buscara clavar una daga por la espalda a Xolos [foto: Getty]

De este modo, Tigres UANL, a partir de la prensa cerca a la institución, intentará obtener una ventaja antes de jugar el segundo cruce de la serie de Liguilla. Si bien no podrá clasificar directamente por escritorio, sí podrían impedir que Xolos utilice a una de sus máximas figuras. Al mismo tiempo, en Tijuana se aferrarán a la excepción que señala la disposición legal. Una previa caliente para un juego donde los ‘Universitarios’ necesitan hacer tres goles para seguir vivos en el Torneo Apertura.

Tigres UANL y Xolos de Tijuana se verán las caras este sábado 29 de noviembre, desde el Estadio Universitario de Nuevo León, a partir de las 21.10 horas del Centro de México (misma hora local). El compromiso, en el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, definirá un semifinalista de esta Liga MX.