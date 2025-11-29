El Estadio Universitario de Nuevo León albergará una verdadera fiesta esta noche, cuando Tigres UANL se mida ante sus pares de Xolos en un partidazo. El dueño de casa se enfrenta a un complejo desafío, y deberá aprovechar el calor de su afición para intentar remontar una serie que lo tiene debajo. Los ‘Felinos’ van en busca de las semifinales del Apertura 2025, pero no la tendrán nada fácil.

En el compromiso de ida de estos cuartos de final de la Liguilla, el conjunto auriazul no la pasó nada bien y se trajo el peor resultado posible. Los ‘Universitarios’ cayeron por 3-0 ante los de Tijuana el pasado miércoles en el Estadio Caliente. El talentoso Gilberto Mora marcó el último de los tantos de la goleada, que habían abierto Kevin Castañeda y Mourad El Ghezouani.

Ante estas circunstancias tan adversas, el equipo comandado por Guido Pizarro necesita anotar tres goles en la revancha de este sábado por la noche. Ganar por tres tantos de diferencia es lo mínimo que debe conseguir el elenco regio para eliminar a Xolos y avanzar a la siguiente fase. Si sólo vence por uno o dos de ventaja, se quedará fuera de este Torneo Apertura en cuartos.

Xolos buscará resistir los embates de Tigres en Nuevo León [Foto: Getty]

En esta ocasión, con tres anotaciones no sólo podrá igualar la serie de cuartos de final, sino que además les permitiría clasificarse directamente a semifinales. Es que en caso de un empate en el global, Tigres UANL sacará boleto a la próxima fase, ya que cuenta con “ventaja deportiva” por reglamento. Si igualan en el resultado total de ambos juegos, califica por mejor posición en la tabla general.

En caso de poder dejar en el camino a Xolos y pasar a semifinales del Apertura 2025, Tigres esperaría rival entre Cruz Azul y Chivas, que definirán su serie mañana. Los ‘Felinos’ no tendrán un camino fácil rumbo al título, pero para poder seguir soñando tendrán que ganar hoy, por lo menos por tres goles de diferencia. ¿Lo lograrán ante su público?

El encuentro entre Tigres UANL y Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla, se disputará HOY sábado 29 de noviembre, en el Estadio Universitario. El enfrentamiento pertenece al último turno del día, y dará comienzo a partir de las 21.10 hora CDMX. El partido será transmitido por múltiples pantallas a la vez: Azteca 7, FOX, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network.

