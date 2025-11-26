Xolos y Tigres UANL tendrán la responsabilidad de cerrar una extraordinaria agenda futbolera este miércoles, cuando se vean las caras en el Estadio Caliente de Tijuana, por el encuentro de ida de su serie de cuartos de final del Apertura 2025. Comienza la Liguilla para rojinegros y auriazules y la expectativa es absoluta para un cruce muy atractivo.

Este compromiso contará con una particularidad a la que no estamos acostumbrados en el futbol mexicano: el juego iniciará a las ¡23.00 horas! del Centro de México. De este modo, el partido dará comienzo en miércoles y terminará el jueves, cerca de la una de la madrugada, manteniendo despiertos a todos hasta muy tarde.

En este sentido, se generó una polémica alrededor de la inclusión de Gilberto Mora, la gran estrella que tienen los Xolos. Aficionados y periodistas de los ‘Universitarios’ cuestionaron la posible alineación del juvenil de 17 años, acusando unas circunstancias legales que podrían impedirle al enganche ser parte del encuentro del día.

Xolos cuenta con Gil Mora como arma principal [Foto: Getty]

Lo que acusan desde Nuevo León tiene que ver con que la Ley Federal del Trabajo prohíbe que menores de 18 trabajen después de las 22.00 horas en establecimientos no industriales. De este modo, más que esperar y pedir los puntos por alineación indebida luego, en Tigres se adelantaron y reclamaron que Gilberto Mora no pueda jugar el partido de ida.

Los fanáticos de Xolos señalaron que en Tijuana son dos horas menos que en Ciudad de México, por lo que el cotejo allí comenzaría a las 21.00 horas. En contra de ese postulado, la disposición no hace distinciones entre inicio o desarrollo, ya que en el segundo tiempo se superará la franja de las 22, por lo que de igual manera tendría sentido la queja de Tigres.

Sin embargo, para mala fortuna de los ‘Felinos’, el artículo 175 Bis habilita a Gil Mora a disputar el encuentro. En este apartado de la ley en cuestión, ya que contempla excepciones para “actividades deportivas” o “actividades de desarrollo de talento” como de índole artística y cultural también. Así, en esta ocasión, que el enganche juegue el encuentro de la Liga MX no sería considerado trabajo menor propiamente dicho.

