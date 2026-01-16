¿Por qué no juega Luca Orellano en Mazatlán vs. Rayados por la Jornada 3 del Clausura 2026?

Mazatlán y Rayados abren la jornada de este fin de semana por la Fecha 3 del Clausura 2026 en el partido de este viernes, el cual se lleva a cabo en el Estadio El Encanto a partir de las 21:00hs (CDMX).

En este juego hay mucha diferencia de jerarquía comparando ambos planteles, aunque también tienen algo en común: se reforzaron poco en el mercado. Luca Orellano fue uno de los dos fichajes de Monterrey, pero el argentino aún no debutará con el equipo.

¿Por qué Luca Orellano no está presente?

Luca Orellano no viajó a Mazatlán para jugar este viernes debido a que Domènec Torrent no cree que el argentino todavía esté en condiciones de sumar sus primeros minutos oficiales con Rayados. La negociación por el extremo se alargó más de lo esperado y el argentino llegó con la competencia ya iniciada.

Lo positivo es que, luego de este fin de semana, la Liga MX tendrá una pausa por unos días por los amistosos de la Selección Mexicana. El cuerpo técnico y Luca Orellano aprovecharán para que el futbolista trabaje desde lo físico y en el ritmo para que pueda debutar en la cuarta jornada.

La buena noticia en Rayados es que Lucas Ocampos pudo viajar con el plantel a Mazatlán y el argentino podría jugar por primera vez en el Clausura 2026. Monterrey viene de ganarle por 2-0 a Necaxa y busca su segunda victoria consecutiva.

En síntesis

Luca Orellano es baja por decisión técnica debido a su falta de ritmo físico.

El debut del argentino se proyecta para la cuarta jornada tras la pausa internacional.

Lucas Ocampos viajó con el plantel y podría jugar sus primeros minutos del torneo.