¿Por qué no juegan Erick Gutiérrez y Diego Campillo en Chivas vs. Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025?

El volante y defensor mexicano no serán parte del duelo del Rebaño Sagrado y la Máquina Cementera por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Erick Gutiérrez y Diego Campillo no serán parte del duelo de Chivas ante Cruz Azul
© Getty ImagesErick Gutiérrez y Diego Campillo no serán parte del duelo de Chivas ante Cruz Azul

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXChivas recibe a Cruz Azul este jueves 27 de noviembre desde las 20:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipo van por una victoria que los deje bien parados para la Vuelta.

Para este encuentro, el estratega Gabriel Milito no contará en el equipo titular con Erick Gutiérrez y Diego Campillo, dos jugadores que suelen ser titulares. Por el lado del volante mexicano, el cambio es táctico al no haberse informado alguna lesión. En el caso del defensa mexicano, sufrió una fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo.

¿Quiénes serán los reemplazos de Erick Gutiérrez y Diego Campillo en Chivas vs. Cruz Azul?  

Con esta noticia, los jugadores Daniel Aguirre y Fernando Gonzáles se suman al equipo y tienen la oportunidad de mostrarse y sumar minutos. Sobre todo, les servirá para ser tenidos en cuenta por el entrenador de cara al Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Chivas vs. Cruz Azul sin Erick Gutiérrez y Diego Campillo?  

Sin Erick Gutiérrez y Diego Campillo, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera ante la Máquina Cementera: Rángel; Aguirre, Romo, Castillo; Ledezma, Govea, F.González, B.González; Alvarado, Álvarez; y A.González.

