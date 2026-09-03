Tyson Fury destrozó a Anthony Joshua con solo 3 palabras

La paciencia de Tyson Fury llegó a su límite absoluto en medio de las eternas negociaciones para concretar el esperado choque de pesos pesados. El Rey Gitano se mostró harto ante la falta de firma por parte de Anthony Joshua y las contantes trabas sobre las estipulaciones de cambio de sede, por lo que decidió romper el silencio y lanzarse con todo contra su compatriota.

Los duros comentarios de Tyson Fury a Anthony Joshua

“Joshua, ¿dónde estás? Seguimos sin acuerdo. Esto se está volviendo bastante agotador. He aceptado pelear en todos los lugares que se han mencionado: Inglaterra, Irlanda, Las Vegas, Nueva York, de vuelta a Inglaterra, de vuelta a Irlanda, de vuelta a Nueva York. He dicho que sí, que sí y que sí en cada ocasión, sin poner ninguna condición”, expresó Fury.

Y además añadió: “La realidad es que me parece que estás actuando como un cobarde. Siento que no quieres la pelea y que simplemente estás engañando a todo el mundo. Me parece que llevas años haciendo eso”.

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Anthony Joshua fue desafiado por Tyson Fury de manera contundente. (GETTY IMAGES)

“Has tenido muchas oportunidades de pelear conmigo, pero en el fondo nunca has querido hacerlo de verdad. Así que veamos si tienes lo que hay que tener para dar el paso una última vez. Ambos tenemos ya 37 o 38 años… ¡Peleemos de una maldita vez! Es un combate de boxeo y ya te han dado una paliza muchas veces antes”, sumó a su acusación.

La realidad es que no existen novedades sobre la concreción de la pelea. Por lo que expresa Fury, la decisión de que la contienda no se lleve a cabo depende de Joshua, aunque lo cierto es que Anthony no se expresó al respecto y el misterio reina en el pugilismo. Los caminos están cada vez más alejados…

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En síntesis