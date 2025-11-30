¿Qué pasa si Cruz Azul y Chivas empatan en los cuartos de final del Apertura 2025?

La serie entre Cruz Azul y Chivas por los cuartos de final del Apertura 2025 es la única que llega al encuentro de vuelta sin goles. En todos los otros cruces se gritaron goles y las historias se definieron de manera dramática, algo que se espera que suceda este domingo 30 de noviembre, ya que los de Guadalajara están obligados a conseguir la victoria para avanzar.

Publicidad

Publicidad

Sí, aunque para alguno pueda sonar injusto, lo cierto es que la igualdad en el marcador final de los 180 minutos disputados no desembocará en un tiempo extra o en los penaltis, tal como suele suceder habitualmente. En ese contexto, es el Cruz Azul el que cuenta con una leve ventaja que le puede permitir con especular un poco sin arriesgar por demás para meterse en las semifinales de la Liga MX.

Cruz Azul tiene ventaja sobre Chivas

Dada la mejor ubicación que obtuvo Cruz Azul en la tabla de posiciones de la primera instancia de la competencia, define de local ante Chivas y el reglamento indica que, en caso de empate al final de la serie, será este conjunto el beneficiado por una ventaja de localía que le permite avanzar de fase sin necesidad de ganar.

En ese contexto, Chivas se ve en la obligación de tener que salir a buscar el encuentro en condición de visitante. A los tapatíos solamente les sirve ganar, sin importar el tanteador final. Por su parte, para La Máquina es tan válida la victoria como la igualdad, por lo que espera un encuentro intenso que mantendrá el misterio hasta el final.

Publicidad

Publicidad

En síntesis