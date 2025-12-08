Es tendencia:
Le definen futuro al fichaje de Miguel Ángel Borja en México: 3 equipos de la Liga MX lo tienen en la mira

El jugador de River Plate tendría su futuro en la Liga MX, pero tres equipos se pelean su fichaj

Por Marilyn Rebollo

Miguel Ángel Borja cerca de irse a la Liga MX
© Getty ImagesMiguel Ángel Borja cerca de irse a la Liga MX

Ahora sí, Miguel Ángel Borja ya se despidió de River Plate, el futbolista no tenía cabida en la escuadra de Marcelo Gallardo, por lo que era un hecho que su continuidad para la temporada 2026 el jugador ya no sería parte de su plantilla. De esta manera, su futuro ya se estaba cocinando en otro equipo, siendo varios los interesados en él.

Fue así que el futbolista agradeció a la afición millonaria por el tiempo y aún cuando muchas veces el futbolista no era de su agrado: “Quería decirles que muchas gracias porque confiaron en mí, donde iba siempre el respeto para mí lo es todo, nunca un insulto. Cuando salía con mi familia nunca recibí momentos desagradables”.

Borja dejó claro que la afición de River siempre le exigía porque sabían que cuando pagan un boleto quieren que su equipo gane y que de cierta manera es lógico que lo critiquen, sin embargo, ahora estará en la búsqueda de firmar con un nuevo equipo en el cual también tendrá una responsabilidad de nueva cuenta, como lo hizo con la escuadra anterior.

¿Qué equipos quieren a Borja?

Fue este lunes cuando el reportero Sebastián Srur, quien cubre a River, dio a conocer que prácticamente está confirmado que Borja tiene un lugar en la Liga MX, pero son tres equipos los que están interesados en él, por lo que cualquiera podría dar la sorpresa porque un par de ellos ya están fuera de la competencia; Cruz Azul, Pumas y Tigres.

El club de la Liga MX que está más cerca de ficharlo

Varias fuentes en nuestro país confirman que el equipo que estaría más cerca de concretarlo es Cruz Azul, luego de que el conjunto dejara ir a Ángel Sepúlveda y ahora Borja sería el elemento que lo reemplazaría, aunque en el mercado las ofertas son las que mueven todo y dependiendo de lo que ofrezca cada uno podría cambiar.

En síntesis

  • El futbolista Miguel Ángel Borja se despidió de River Plate, ya que no entraba en los planes para la temporada 2026.
  • El reportero Sebastián Srur confirmó que Miguel Ángel Borja tiene un lugar en la Liga MX, con Cruz Azul, Pumas y Tigres como equipos interesados.
  • Varias fuentes confirman que Cruz Azul es el equipo de la Liga MX más cercano a fichar a Miguel Ángel Borja para reemplazar a Ángel Sepúlveda.
