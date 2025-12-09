Este jueves 11 de diciembre se disputa la primera final entre Toluca y Tigres por el Apertura 2025. Luego de eliminar a Rayados en la semifinal, los Diablos Rojos buscan su segundo bicampeonato en su historia pero deberán enfrentarse con un rival que sabe lo que es vencer al club escarlata.

Una de las incógnitas alrededor de Toluca en los días previos está relacionada con Alexis Vega. El delantero estrella del equipo de Antonio Mohamed no ha participado de la Liguilla hasta el momento luego de sufrir un desgarro de segundo grado en el semitendinoso del muslo izquierdo.

Esta lesión sucedió a fines de octubre y su recuperación llevó más tiempo de lo normal. Con respecto a su posible aparición en la ida contra Tigres, el periodista David Medrano confirmó que Alexis Vega no jugará en el partido de este jueves en El Volcán.

En Toluca no han podido rehabilitar a tiempo al delantero y ya lleva más de un mes sin jugar, un tiempo más prolongado de lo esperado con respecto al plazo de recuperación de esta lesión. Antonio Mohamed remarcó durante la Liguilla que al equipo le faltó contundencia y la ausencia de Alexis Vega se reflejan en esta faceta.

Antonio Mohamed seguirá sin contar con Alexis Vega (Getty Images)

Asimismo, David Medrano no aseguró que la figura de los Diablos Rojos pueda estar disponible para la vuelta del domingo pero, si llega, Alexis Vega podría sumar unos pocos minutos solamente. De esta manera, el Turco tendrá que preparar la final frente a Tigres sin una de sus figuras.

La ausencia de Alexis Vega es una noticia positiva para Tigres, que es el único equipo que supo ganarle a Toluca en el Nemesio Díez en la Liga MX. Lo más probable es que Antonio Mohamed siga dándole minutos a Helinho, quien no ha logrado reemplazar al mexicano de la misma manera.

