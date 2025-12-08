La Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina, y Toluca y Tigres UANL se preparan de la mejor manera para ir en búsqueda de un nuevo trofeo para sus vitrinas. En esa vía, los dos quieren seguir agigantando su historia.

En el caso de los Diablos Rojos, van por su 12° copa de la Primera División de México, con la que se transformaría en el segundo equipo más campeón del país, compartiendo ese puesto con Chivas, que también posee 12 títulos de esta competencia en su haber.

Por otro lado, los Felinos van por su 9° coronación en esta competencia, que lo metería entre los 5 equipos más ganadores del país, separándose de León, y alcanzando a Cruz Azul. Además, le sacaría una ventaja considerable a Rayados, su rival de toda la vida.

A raíz de esta razón, tanto el Rebaño Sagrado como la Máquina Cementera no querrán compartir la grandeza con otros equipos y se quieren mantener en soledad en el apartado liguero. A raíz de esa cuestión, al cuadro de Guadalajara le sentará mejor que ganen los Auriazules. En tanto, los Celestes preferirán que triunfen los Escarlatas.

Cabe recordar que esta definición es inédita y hay expectativa por saber cuál será el vencedor. Toluca es el actual campeón luego de vencer a América en el Clausura 2025 y va por el bicampeonato. Tigres UANL no campeona desde el Clausura 2023, cuando venció a Chivas.

¿Cuándo se juegan las Finales del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL?

En lo que respecta a las fechas de los dos partidos, el duelo de Ida está estipulado que se dispute este jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario. En tanto, la Vuelta se jugaría el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez. Ambos duelos aún con horario por confirmar.

