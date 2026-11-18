'La Fiera' podría recibir una incorporación que iba a recalar en la Bundesliga y ahora llegaría a México.

Consciente de la mejora que ha tenido ‘La Fiera’ este semestre, Grupo Pachuca está trabajando para jerarquizar la plantilla del Club León. En tanto Javier Gandolfi prepara el último encuentro de la fase regular, los encargados de futbol planifican el siguiente libro de pases. La intención es traer varios jugadores que sumen calidad al equipo.

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En este contexto, en las últimas horas apareció un nombre que no es solo uno de tantos: hay un futbolista por el que ya están negociando. Uriel Iugt, de los reporteros más fiables de Argentina, adelantó que un volante de ese país podría recalar en Club León en breve. Es uno de los prospectos más interesantes del futbol argentino.

El nuevo objetivo del Grupo Pachuca es Felipe Obradovich, mediocampista argentino de 19 años de edad. Si bien milita en la Segunda División de aquel país y eso puede traer prejuicios, estarían equivocados. Varios clubes grandes de la Liga Profesional Argentina se están disputando al futbolista y León se ha colado en esa contienda.

Obradovich viste colores parecidos a los de León.

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Actualmente, Felipe Obradovich se desempeña en Ferro Carril Oeste, un histórico equipo argentino que hace unos días perdió la final por el ascenso a Primera División. Pese a ese traspié deportivo, los aficionados de ese club llenaron las redes sociales del volante de comentarios pidiéndole que se quede y que aún no sea transferido.