En un libro de pases de la Liga MX que venía más sereno que de costumbre y sin transacciones exorbitantes, Toluca rompió el mercado con una operación multimillonaria. Cuando el inicio de la ventana de transferencias de verano en el ‘Infierno’ parecía ser austero y “de oportunidades”, la directiva abrió la billetera y puso a mover el dinero.

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La voluntad de las autoridades surgió de la fuerza que realizó Antonio Mohamed mostrándose insistente en la necesidad de traer un centroatacante de jerarquía para el recambio. Así, el club desembolsó un pastón y fichó a Federico Viñas, uno de los artilleros de mejor actualidad del continente, que competirá por un puesto dentro de Toluca.

Federico Viñas, para aquellos que no lo tienen tan visto, viene de ser el ‘9’ de la Selección de Uruguay en el Mundial, ganándole la pulseada al ex-Liverpool Darwin Núñez. Además, llega tras una notable temporada con buena cuota goleadora en el Real Oviedo de la Primera División de España, con previo recorrido en la Liga MX.

Fede Viñas deja España y ficha por Toluca [Foto: Getty]

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La llegada de Viñas a Toluca se da a través de una transferencia definitiva, donde los ‘Diablos Rojos’ adquieren la totalidad de los derechos económicos y federativos del jugador. El arreglo entre Toluca y Grupo Pachuca ya está firmado, con la cifra final del traspaso del charrúa definida y que ha salido a la luz en las últimas horas.

De acuerdo al periodista Rodrigo Vázquez de Sport890, de los más fiables de Uruguay y con allegados directos a la negociación, el monto final es de ¡15.500.000 dólares! El costo definitivo de la operación de Federico Viñas supera, por ejemplo, al de la llegada de Helinho, contratación que le había salido 15 millones al equipo choricero.

Al principio, se especulaba con que el total sería de 13.5 millones; sin embargo, hay una cuestión clave que encarece la suma que acordaron Toluca y Grupo Pachuca. La deuda que se le cancela a León por Juanpi Domínguez es aparte y no está dentro de los 13.5, según le reportaron a Vázquez. Esa deuda sería de 2 millones de dólares y se le agrega a los 13.5 que paga Toluca por Federico Viñas.

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Los detalles del traspaso ya están todos cerrados y solo resta que Toluca realice el anuncio de la adquisición del delantero uruguayo. Viñas ya superó la revisión médica y rubricó su contrato por 4 años, y se encuentra en la ciudad a la espera de su presentación oficial. La confirmación del club se dará de un momento a otro y rápido se pondrá a las órdenes del Turco Mohamed para jugar.

Lo mejor de la última temporada de Federico Viñas antes de llegar a Toluca: