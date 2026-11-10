En un partido donde no le salió nada al equipo, Adonis Frías fue el centro de la crítica en el mundo Atlas, después de su comportamiento inadecuado al retirarse del campo. Los simpatizantes de los ‘Zorros’ no tuvieron piedad en las redes en las últimas horas, tras la viralización de los videos sobre su marcha a vestidores del Jalisco.

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En el último juego del cuadro rojinegro por Liga MX, el argentino fue expulsado y salió haciéndole gestos a la afición, que le reclamaba dejar a sus compañeros con diez. El defensa no ha tenido los mejores rendimientos desde su llegada a la institución, ha sido cuestionado reiteradas veces y todo confluyó en esa reacción suya.

Producto de sus actuaciones recientes y con el agravante de su episodio contra los plateístas, estallaron una catarata de comentarios negativos en redes contra Adonis Frías. Los fanáticos del cuadro de Guadalajara no dejaron pasar en absoluto su actitud para con los abonados y llegaron hasta a pedir su rescisión de contrato.

Sin embargo, poco después de lo ocurrido, este martes el jugador se retractó y le contestó al público rojinegro con un mensaje en su cuenta de la red social Instagram. Allí, no solo le pidió disculpas a la afición de Atlas sino también a sus compañeros, a los que destrató cuando intentaban calmarlo al retirarse de la cancha el otro día.

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Adonis usó sus redes para pedir disculpas [Foto: Getty]

El comunicado de Adonis Frías para toda la afición de Atlas:

¡Fiel!

Quiero ofrecerles una sincera disculpa a ustedes, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva por lo ocurrido ayer. Asumo totalmente mi responsabilidad por la expulsión y por haber dejado al equipo con un hombre menos en un momento tan importante del partido.

Fueron minutos muy difíciles para todos. El gol anulado, el penal en contra y posteriormente mi expulsión generaron en mí la misma frustración e impotencia que muchos de ustedes estaban sintiendo en la tribuna. Sin embargo, eso no justifica mi comportamiento.

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Al salir del campo reaccioné de forma equivocada ante la falta de respeto de una sola persona y entiendo que, aunque mi respuesta estuvo dirigida únicamente a ella, ofendí a una afición que siempre nos ha mostrado su apoyo y que merece que representemos estos colores con respeto y orgullo dentro y fuera de la cancha.

También quiero dirigirme especialmente a Camilo (Vargas). Tengo una gran relación con él dentro y fuera de la cancha, y lo sucedido fue producto de la frustración y la calentura del momento mientras intentaba pedir explicaciones al árbitro. Jamás tuve la intención de faltarle al respeto a un compañero, a uno de nuestros capitanes y a una persona por la que siento un gran respeto y admiración.

Desde que llegué a Atlas he sentido el respaldo de la institución, de mis compañeros y de la afición. Estoy feliz y agradecido de formar parte de este club y de defender estos colores.

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Juntos logramos el primer objetivo del semestre: clasificar a la Liguilla. Ahora nos corresponde mantenernos unidos, cerrar de la mejor manera el último partido y prepararnos para lo que viene.

Tengan la certeza de que seguiré trabajando para responder dentro de la cancha con esfuerzo, compromiso y responsabilidad.

Gracias por exigirnos tanto.

Vamos juntos.