Óscar Jiménez le ganaría la titularidad a David Ospina

Cuando Miguel Herrera confirmó a su plantilla en Atlante, el nombre de Óscar Jiménez llamó la atención, ya que después de situaciones complejas por llegar a la titularidad con América y León, ahora por fin había un director técnico que confiaba en sus cualidades para que se mostrara como el primer arquero. Pero una noticia inesperada se dio.

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¿David Ospina ya no llega al Atlante?

En días recientes se dio la bienvenida de David Ospina, una de las leyendas en el arco de la Selección de Colombia que estaría arribando como ese fichaje bomba a la escuadra azulgrana. Sin embargo, han pasado los días y el futbolista aún no era registrado en la página del equipo y sobre todo, no hacía su debut con esta escuadra.

Entonces Jiménez ganó terreno empatando ante América y venciendo a Cruz Azul, por lo que empezaba a figurar. Incluso, su esposa, Mariana Echeverría no veía con buenos ojos la llegada del colombiano, sobre todo ahora que el portero tenía esta oportunidad. Pero una buena noticia para Óscar ha llegado, aunque mala para el propio Ospina.

En conferencia de prensa, el “Piojo” reveló que David presentó los exámenes médicos con el equipo, por lo que se detectó que tenía una lesión en el hombro, por lo que dentro de la directiva de los “Potros” se está intentando tomar una decisión y saber si el guardameta se quedará o terminará por no firmar el contrato.

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Esto le vuelve a dar una esperanza al portero mexicano de seguir peleando por ese puesto que desde hace muchos años ha estado persiguiendo, puesto que no está en condiciones de volver a estar en banca, sobre todo ahora que ha tenido un buen arranque y que puede demostrar que esta era la oportunidad que por mucho tiempo esperó.

En síntesis