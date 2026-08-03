Polémica en Liga MX: Sancionados con la Ley Prestianni

Ha generado polémica el número de jugadores que han sido castigados en la Liga MX por esta ley en el Apertura 2026.

Desde que se tomaron cartas en el asunto en el futbol internacional se aprobó la “Ley Prestianni”. Ha habido cuatro jugadores que han sido sancionados bajo esta premisa. Sólo dos de ellos fueron durante el Mundial 2026 y un par más en la Liga MX, sin embargo, ahora se ha generado una polémica en torno a esta nueva regla.

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Este domingo Necaxa se midió ante Toluca y Julián Carranza fue sancionado después de hacer precisamente este gesto de taparse la boca durante una discusión en el terreno de juego. La interpretación que se le da a esto es que son insultos y actos que no se permiten ver a simple vista porque serían castigados, precisamente por ello se marcó esta pena.

El primero en vivir esto fue Rodrigo Aguirre en su primer partido del torneo con Tigres. Pero estos dos se unen precisamente a Miguel Almirón y a Piero Hincapié, este último justamente en una discusión con el mexicano Santiago Giménez. El tema aquí es que hay algo que los cuatro comparten y que llama mucho la atención.

Futbolistas sudamericanos señalados por la Ley Prestianni

Tras esta situación se ha mencionado en redes sociales que es un poco polémico que los cuatro que hasta el momento lo han hecho son futbolistas sudamericanos; el primero precisamente fue quien lo inició y se trata del propio argentino; de ahí los casos que se mencionaron antes fueron de un paraguayo, ecuatoriano, uruguayo y otro argentino.

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Lo que muchos aficionados dan a notar es que precisamente hay un tema que en esta zona existe este tipo de insultos hacia los jugadores, por lo que de seguir incrementando esta estadística en contra, podría hacerse algo específico por parte de la FIFA para capacitar a este sector de futbolistas en temas de xenofobia y racismo, razones principales de estas acciones.

En síntesis