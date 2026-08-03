Jorge Sánchez preocupa con un mensaje de alerta

Atlas contrató en este torneo Apertura 2026 a Jorge Sánchez, de manera inesperada después de llegar de Grecia, el futbolista tuvo esta oportunidad tan esperada de nueva cuenta en la Liga MX. Ante ello, el pasado fin de semana, el lateral derecho tuvo la posibilidad de hacer su debut con el cuadro rojinegro en la Jornada 3.

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Lamentablemente, su vuelta a México no fue lo esperado, pues antes de que terminara el primer tiempo el jugador sintió una molestia en la pierna izquierda, motivo que lo llevó a salir en el “carrito de las desgracias” para que de esa manera fuera atendido y terminando con su baja, con apenas pocos minutos en el encuentro.

Jorge Sánchez confirma lesión

Lo que llamó más la atención es que Jorge decidió aparecer en redes sociales, el mexicano dejó un mensaje que puso a pensar que la lesión que tuvo en su primer partido fue algo grave, ya que da a entender que tiene una prueba complicada por superar. Además apunta a que estará tratando de recuperarse y agradeció las muestras de apoyo.

“Hay cosas que no están en nuestras manos, pero si en la forma en que las enfrentamos. La vida está llena de retos y este es uno más en mi camino. Toca enfocarme firme en mi recuperación. Esto no me detiene, solo me prepara para regresar más fuerte. Gracias a todos por sus mensajes. Vamos con todo y contra todo” Jorge Sánchez

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Cabe mencionar que hasta el momento el club no ha sacado ningún comunicado al respecto, por lo que no se ha confirmado el parte médico. Sin embargo, por lo que detalla el propio jugador es una cuestión en la rodilla izquierda, ya que incluso al salir del estadio se le pudo ver con molestia al intentar subir a una camioneta especial.

En síntesis