En América no lo querían y Miguel Herrera se lo lleva como posible titular en Atlante

Se sabe que Miguel Herrera ha estado buscando a jugadores de toda su confianza en esta nueva etapa como DT del Atlante. Sin embargo, este lunes se confirmó a su primer refuerzo para el Apertura 2026, siendo uno de los exjugadores del Club América que pasó varios años en la banca y ahora pinta para ser el titular con los Potros.

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De la banca del América a posible titular del Atlante

De acuerdo con una publicación que hizo la escuadra blaugrana, podemos ver a Óscar Jiménez como el nuevo arquero del conjunto que hará su debut en el próximo torneo en la Primera División. El exguardameta de las Águilas pasó mucho tiempo a la sombra de Guillermo Ochoa y cuando entró Luis Ángel Malagón se fue cedido al León.

Terminó contrato con las Águilas

Lamentablemente tampoco tuvo un buen paso con La Fiera y todo apunta a que será el titular en el nuevo equipo del “Piojo” Herrera. Cabe mencionar, que llega a esta escuadra como agente libre, ya que tenía contrato con el conjunto azulcrema hasta el 30 de junio de este 2026, por lo que ahora tendrá una revancha en la Liga MX con este conjunto.

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Las apariciones que tuvo Óscar con el conjunto azulcrema fueron solamente cuando Memo estaba fuera del equipo por irse con Selección Mexicana, en algunos duelos cuando había doble competencia y en los partidos amistosos que el equipo tenía, por lo que las oportunidades para ser titular en el equipo fueron nulas.

Hasta ahora no se ha revelado si será el titular, pero hace unos días el cuadro azulgrana dejó fuera a la mayoría de los futbolistas que conformaban la escuadra en la segunda división, por lo que tiene la posibilidad de conseguir este puesto, aunque todo dependerá de que el estratega analice alguna otra opción de mayor jerarquía.

En síntesis

Óscar Jiménez es el primer refuerzo del Atlante para el torneo Apertura 2026.

es el primer refuerzo del para el torneo Apertura 2026. El director técnico Miguel Herrera busca jugadores de su confianza para los Potros .

busca jugadores de su confianza para los . El arquero llega como agente libre tras terminar su contrato el 30 de junio.