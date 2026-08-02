Es conocido de sobra que el Piojo Herrera es uno de los entrenadores más carismáticos de la Liga MX. Este sábado, su Atlante le ganó un partidazo a Cruz Azul por 3-2 en condición de visitante por la Jornada 3 del Apertura 2025 y en la rueda de prensa posterior al éxito dejó una de sus clásicas perlas en la rueda de prensa.

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Teniendo en cuenta que este jueves Cruz Azul debuta en la Leagues Cup con un duro encuentro ante Philadelphia, la Máquina colocó un equipo más bien alternativo para medirse con Atlante. En ese sentido, el Piojo no dejó que le bajen el precio al triunfo de su equipo por más de su rival haya cuidado a algunas de sus figuras más destacadas.

En ese sentido, al ser consultado por quienes estuvieron enfrente de sus muchachos,

“Híjole, si hubiera… Si mi abuelita tuviera capa a lo mejor sería súper abuelita, a lo mejor no se hubiera muerto, hubiera sido de acero… el hubiera no existe, es el hoy y el día de hoy. Ahora, el equipo que salió yo lo quiero por lo menos para tener jugadores de esos en mi equipo, no me quejo, mis jugadores son extraordinarios, trabajan muy bien, pero el equipo que presentó es un equipazo“, comenzó diciendo el Piojo.

A su vez, el entrenador de los Potros completó: “Dejó gente en la banca porque vienen de ganar un Campeón de Campeones, de hacer un viaje, es normal que un técnico le dé rotación a sus jugadores cuando hay tanta carga de trabajo”.

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Tras el triunfo, Herrera se sacó la espina de conseguir su primera victoria con Atlante y alcanzó la línea de los cuatro puntos. Los Potros quedaron en el noveno lugar, a la expectativa de tener un buena semestre de regreso a la Liga MX y luchar por la Liguilla que reúne a los mejores equipos de la competencia doméstica.

En síntesis