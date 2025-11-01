La estadía de James Rodríguez en León no terminó de la mejor manera. El capitán de la Selección de Colombia había aterrizado en el conjunto Esmeralda para disputar el Mundial de Clubes 2025, pero todo se torció cuando al club mexicano le quitaron la chance de participar del certamen de la FIFA por multipropiedad.

Al margen de ello, el impacto de James fue positivo en el equipo, tanto así que condujo al Club León a ser líder de la Fase Regular del Clausura 2025. No obstante, en el Apertura el panorama es completamente opuesto: están penúltimos con apenas 13 unidades en 15 partidos.

Por eso, la directiva tomó la decisión de no renovar el vínculo de James Rodríguez y el colombiano deberá volver a buscar club nuevamente para la próxima temporada. Ahora bien, en medio de todo este contexto, el colombiano quedó en el ojo de la tormenta por el accionar de unos de sus hombres de seguridad con un aficionado de León que quiso tomarse una selfie con el oriundo de Cúcuta.

El video del seguridad de James Rodríguez maltratando a un aficionado de León

El periodista Christian Ramírez publicó en su cuenta de X un video en el que se ve a un aficionado acercándose a James Rodríguez para tomarse una fotografía con él. Sin embargo, en ese momento su guardaespaldas entra en escena y empuja al fanático, provocando una ola de mensajes negativos en redes sociales.

El propio Ramírez calificó a esta situación de “lamentable” y varios aficionados se hicieron presentes en la caja de comentarios con mensajes de repudio. No obstante, en el video se observa que James sí levanta la mirada hacia la cámara para darle la foto al aficionado, una actitud que algunos llegaron a destacar.

