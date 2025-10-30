Es tendencia:
Las dos fuertes razones que llevaron a James Rodríguez a dejar León a fin de año

El mediocampista colombiano no seguirá en la institución mexicana y hay dos motivos que lo llevaron a tomar su decisión.

Por Ramiro Canessa

Revelan que motivos alejaron a James Rodríguez de León.
© Getty ImagesRevelan que motivos alejaron a James Rodríguez de León.

El futbol mexicano dio un paso importante con la llegada de jugadores de gran jerarquía. Una de ellas fue la de James Rodríguez, mediocampista colombiano con pasado en el Real Madrid que fichó por el Club León a principios de este año.

El salario que le ofrecieron y la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes fueron los puntos clave para que el sudamericano aceptara llegar a México después de su vuelta frustrada vuelta a Europa en donde no pudo hacer pie jugando en Rayo Vallecano.

Sin embargo, el club mexicano sufrió un golpe durísimo tras ser descalificado de la competición internacional por pertenecer al mismo grupo empresario que Pachuca, y James no pudo disputar el torneo tan ansiado. A partir de ese momento, los resultados para la institución empezaron a ser negativos y, en este Apertura 2025, están muy cerca de quedarse fuera de todo.

En los últimos días se confirmó que el volante no seguirá ligado a La Fiera a fin de año, ya que se vence su contrato y no hay acuerdo entre las partes para extenderlo. La salida del colombiano marca el fin de una etapa que no terminó de cumplir con las expectativas del club y del jugador.

Las razones que alejaron a James Rodríguez de León

De acuerdo con lo informado por Fox Sports, el futbolista no seguirá en el club mexicano porque considera que ha sumado pocos minutos en los últimos partidos y necesita estar al 100% para el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Además, los malos resultados del torneo influyeron de manera decisiva en su decisión de no renovar.

La fuente citada también aseguró que hay dos equipos de la Liga MX que están analizando la posibilidad de ficharlo en el próximo mercado de pases. América y Tigres ya se habrían interesado, sabiendo que se trata de una gran oportunidad para reforzar sus plantillas con un jugador de jerarquía internacional.

En síntesis

  • James Rodríguez, ex Real Madrid, fichó por Club León a inicios de 2025.
  • La salida de James Rodríguez de León se dará a fin de año al vencer su contrato.
  • América y Tigres de la Liga MX analizan fichar al volante colombiano en el próximo mercado.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
