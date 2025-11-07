Falta menos de un mes para el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y menos de un año para el inicio del torneo. La expectativa va en aumento no solo para los aficionados sino también para los protagonistas que participarán de la cita, como es el caso de Gilberto Mora.

Si bien el joven de Xolos cumplió los 17 años en octubre pasado, todo indica que la joya de México será uno de los convocados por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. En relación al torneo, Gilberto Mora se animó a dar al Tri como uno de los favoritos a ganar el título.

Ante la consulta en una entrevista con el programa ‘Futbol Picante’ sobre quién es el favorito a ganar el Mundial, el joven fue contundente: “Pues yo creo que México. Estamos en casa“, aseguró el futbolista de Tijuana, quien luego fue repreguntado sobre qué le hace falta al Tri para considerarse un contendiente.

“Nos falta creérnosla. Creo que es lo único porque tenemos todo para ser campeones“, expresó Gilberto Mora. Por otro lado, y ante los múltiples reportes de las ofertas que fue recibiendo Xolos por el joven, la joya de México no se mostró ansioso.

Gilberto Mora sobre su posible llegada a Europa

“He logrado que varios clubes me busquen. Pero yo trato de enfocarme en mi futbol, en la cancha, que es lo más importante, y solito se va a dar. Siempre he tratado de tener esa mentalidad, siempre buscando ser mejor cada día y creo que hasta ahorita lo he hecho bien, me falta mucho por aprender. Teniendo esa mentalidad puedo estar en grandes clubes”, comentó Gilberto Mora.

A la joya de México se la ha relacionado con muchos clubes: Real Madrid, Barcelona, Manchester United y tantos otros. En los últimos días surgió la información de que Xolos no aceptaría menos de 30 millones de dólares por Gilberto Mora para venderlo.

Por último, el jugador de 17 años exhibió sus intenciones de jugar el Mundial 2026 con el Tri: “Es un sueño representar a mi país de la mejor manera. Conozco mis capacidades y creo que puedo aportar mucho. Javier Aguirre es un grandísimo entrenador y es el indicado para dirigirnos en este Mundial”.

En síntesis