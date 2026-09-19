¿Cómo ver el partido de la Hormiga González hoy?

De nueva cuenta Armando González se unió a una convocatoria del Olympiacos para estar en el partido de la Super League de Grecia. El mexicano se enfrentará en esta ocasión ante el Levadiakos para seguir sumando puntos, pero sobre todo titularidades.

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Hay que mencionar que recientemente ha tenido varios partidos de manera consecutiva, en la Liga, en la Copa y en la Europa League, por lo que pese a que ha sido clave para el equipo, la realidad es que la carga física lo podría poner en esta ocasión como suplente.

¿Cuándo y a qué hora juega la Hormiga González?

El partido será el día de mañana domingo 20 de septiembre a las 8:00 horas del centro de México. El enfrentamiento en esta ocasión será como visitantes y jugarán en el Levadia Municipal Stadium y con la racha de goles que tiene, podría ser un buen partido para el mexicano.

¿Dónde ver el Levadiakos vs Olympiacos?

La transmisión de este encuentro será mediante Claro Sports, ya sea en su canal por televisión de paga o en su canal de YouTube, el problema es que desde el partido anterior se dio a conocer que se debía tener una suscripción premium para poder seguir este encuentro.

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Es por esta razón que el juego no será gratuito, pero sí estará en vivo por esta plataforma. Por el momento es la única empresa que tiene estos encuentros del Olympiacos de manera exclusiva y no se podrá ver con alguna u otra televisora del país.

En síntesis