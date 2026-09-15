Fecha y horario del debut de la Hormiga González en la Europa League

El mexicano ya fue elegido en la convocatoria para el partido de la Europa League ante Jagiellonia Białystok.

Ya pudimos ver a Armando González en su debut en la Liga de Grecia y en la Copa, siendo esta última una de las mejores oportunidades para el mexicano. Sin embargo, la posibilidad que tiene mañana es la de debutar con el Olympiacos en la Europa League enfrentándose al Jagiellonia Białystok, donde incluso podría ser el titular.

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La “Hormiga” se ha ganado ese espacio, pero en esta ocasión ya estará bajo las riendas de un nuevo estratega que aunque sabe de las cualidades que tiene para conseguir anotaciones, también analizó sus carencias, por lo que es muy probable que tenga minutos, pero se desconoce si podrá hacerlo como parte del cuadro de arranque.

El mexicano apareció este martes en la convocatoria para el encuentro, por lo que se le abre la posibilidad. En esta ocasión tendrá la oportunidad de aparecer en una competencia europea, que no es poca cosa y uno de los ideales es que pueda conseguir anotaciones como lo ha estado haciendo en la Copa de Grecia de manera continua.

¿Cuándo debuta la Hormiga González en la Europa League?

El partido del Olympiacos vs Jagiellonia Białystok se disputará este miércoles 16 de septiembre a las 13:00 horas del centro de México. El enfrentamiento se llevará a cabo en la casa del cuadro de Armando González, es decir, en el Karaiskakis Stadium.

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¿Dónde ver al Olympiacos en Europa League?

Este duelo es exclusivo, regularmente los partidos del equipo griego se han podido ver a través de Claro Sports por YouTube o televisión de cable, pero en esta ocasión sólo será por ESPN en canal de paga o en su plataforma de streaming a través de Disney+.

En síntesis