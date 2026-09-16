Le llega competencia a Armando González por la titularidad

Justo cuando se espera que este miércoles debute Armando González en la Europa League, en el Olympiacos despertaron con una noticia que para nada beneficia al mexicano. Y es que ante su llegada al conjunto griego se sabía que podría alternar las titularidades con Ayoub El Kaabi.

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Lamentablemente, el marroquí sufrió una lesión grave al inicio de la temporada que le abrió la posibilidad a la Hormiga de ser ese elemento que podría tomar las riendas en la ofensiva. Pero de nueva cuenta, esa titularidad que estaba ganando con anotaciones, ahora podría perderse ante la llegada de Imanol Alguacil como entrenador.

Y es que hay que recordar que la petición expresa de la llegada del mexicano fue de José Luis Mendilibar, pero se retiro del cargo y ahora lo asumió Alguacil, quien ya mencionó en una rueda de prensa que reconocía las cualidades de la Hormiga, pero que sentía que había carencias, por lo que esas palabras dejaron con la duda sobre su titularidad.

¿Quién le quitaría el lugar a Hormiga González?

Y no había equivocación, este 16 de septiembre el conjunto griego dio a conocer de manera oficial la incorporación de Marius Mouandilmadji, un centrodelantero chadiano de 28 años. El futbolista africano vendría al club después de la baja de Kaabi y estaría peleando por un puesto en el equipo precisamente con el exdelantero de las Chivas.

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Marius viene de conseguir 23 anotaciones en la temporada anterior en Turquía en el Samsunspor. Ha formado parte de clubes como el Porto, el CD Aves, el RFC Seraing y el más reciente. Ahora llega a competir por un puesto en el cuadro del Olympiacos y sería ese elemento al que el mexicano tendría que sobreponerse en el equipo.

En síntesis