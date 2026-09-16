Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mexicanos en el extranjero

Video: Primer gol de Hormiga González en la Europa League con el Olympiacos

El mexicano pudo empatar el partido ante el Jagiellonia Białystok para convertir su primer gol en Europa League.

El primer gol de Hormiga González en Europa League
© OlympiacosEl primer gol de Hormiga González en Europa League

Este miércoles ha sido el debut de Armando González en la Europa League con el Olympiacos. El mexicano salió en el cuadro titular, pero ya iban perdiendo 1-0 con el Jagiellonia Białystok, cuando apareció la “Hormiga” para colgar la anotación del empate que los mandara así a la primera mitad del encuentro y sin la desventaja.

El gol de la Hormiga González en Europa League

El delantero mexicano, de nueva cuenta aprovechó que el balón se jugaba en el área, cuando le cedió la pelota por la banda derecha y sólo picó el balón para concretar el 1-1 al minuto 43. Con esto, el exjugador de las Chivas ya suma un total de cuatro goles vistiendo la camiseta de esta conjunto griego; 3 en Copa y éste en Europa League.

+ Seguinos en
Ver también

Filtran la primera convocatoria de Rafa Márquez para Selección Mexicana

Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones