Las alineaciones del Olympiacos vs Jagiellonia

En un día festivo para los mexicanos, otro compatriota podría hacer historia. Y es que este miércoles 16 de septiembre es el debut del Olympiacos en la Europa League, donde toda la afición nacional espera con ansias ver de arranque a Armando González en esta competencia internacional y sobre todo, ver un gol suyo en el torneo.

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Aunque la Hormiga ya ha conseguido tres anotaciones vistiendo la camiseta del conjunto griego en la Copa de Grecia, ahora le toca debutar en un torneo tan importante como éste. Aunque hasta el momento se desconoce si Imanol Alguacil lo tomará en cuenta para este duelo como parte del equipo que dará inicio.

Y es que cabe mencionar que desde la llegada de este nuevo técnico mencionó que aunque González tiene cualidades, también tiene carencias y no se mostró tan convencido de que sea el mexicano su mejor opción en la delantera, tanto que a tan solo unas horas de que inicie el partido firmaron a otro nuevo fichaje en la plantilla.

Posible alineación del Olympiacos

Stefan Ortega

Marcus Pedersen

Panagiotis Retsos

Lorenzo Pirola

Nair Tiknizyan

Remo Freuler

Gustavo Puerta

Chiquinho

Kostas Fortounis

Jota Silva (#20)

Armando González

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Posible alineación del Jagiellonia

Sławomir Abramowicz

Norbert Wojtuszek

Bernardo Vital

Apostolos Konstantopoulos

Bartłomiej Wdowik

Jesús Imaz

Taras Romanczuk

Anders Klynge

Jeremy Agbonifo

Nik Prelec

Kajetan Szmyt

En síntesis