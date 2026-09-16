Las alineaciones del Olympiacos vs Jagiellonia

En un día festivo para los mexicanos, otro compatriota podría hacer historia. Y es que este miércoles 16 de septiembre es el debut del Olympiacos en la Europa League, donde toda la afición nacional espera con ansias ver de arranque a Armando González en esta competencia internacional y sobre todo, ver un gol suyo en el torneo.
Aunque la Hormiga ya ha conseguido tres anotaciones vistiendo la camiseta del conjunto griego en la Copa de Grecia, ahora le toca debutar en un torneo tan importante como éste. Aunque hasta el momento se desconoce si Imanol Alguacil lo tomará en cuenta para este duelo como parte del equipo que dará inicio.
Y es que cabe mencionar que desde la llegada de este nuevo técnico mencionó que aunque González tiene cualidades, también tiene carencias y no se mostró tan convencido de que sea el mexicano su mejor opción en la delantera, tanto que a tan solo unas horas de que inicie el partido firmaron a otro nuevo fichaje en la plantilla.
Posible alineación del Olympiacos
- Stefan Ortega
- Marcus Pedersen
- Panagiotis Retsos
- Lorenzo Pirola
- Nair Tiknizyan
- Remo Freuler
- Gustavo Puerta
- Chiquinho
- Kostas Fortounis
- Jota Silva (#20)
- Armando González
Posible alineación del Jagiellonia
- Sławomir Abramowicz
- Norbert Wojtuszek
- Bernardo Vital
- Apostolos Konstantopoulos
- Bartłomiej Wdowik
- Jesús Imaz
- Taras Romanczuk
- Anders Klynge
- Jeremy Agbonifo
- Nik Prelec
- Kajetan Szmyt
En síntesis
- 16 de septiembre: Olympiacos debuta en la Europa League contra el Jagiellonia.
- Armando González: el delantero mexicano acumula tres goles en la Copa de Grecia.
- Imanol Alguacil: el técnico sumó un nuevo delantero al plantel previo al partido.