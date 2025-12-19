Es tendencia:
Mexicanos en el extranjero

¿Prepara su vuelta? El primer mensaje de Santiago Giménez luego de ser operado: “Todo salió…”

El delantero mexicano del Milan envió sus primeras palabras tras ser operado y le habló a la afición de los Rossoneri y la Selección Mexicana.

Por Agustín Zabaleta

Santiago Giménez envió su primer mensaje luego de ser operado
© Getty ImagesSantiago Giménez envió su primer mensaje luego de ser operado

Luego de reconocer que sentía molestias físicas de un tiempo a estar parte, el delantero Santiago Giménez reconoció que eso no le permitía estar al 100% en el campo. El futbolista del Milan dejó de jugar e intentó rehabilitarse, pero finalmente se tomó la decisión de pasar por el quirófano.

Tras ser operado, el club italiano comunicó: “Santiago Giménez se sometió ayer en Ámsterdam a una intervención de limpieza artroscópica del tobillo derecho“. Luego de una intervención exitosa, el jugador envió su primer mensaje por redes sociales. 

Así se expresó a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe“.

Y continuó: “Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!! ‘Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas’. JOSUÉ 1:9 VAMOS CON TODOOOO!!“.

Lo positivo es que el ‘Bebote’ no tuvo inconvenientes en su operación y espera no sufrir más dolores una vez que pueda regresar. Si bien el Milan no dio un plazo de recuperación, La Gazzetta Dello Sport, uno de los diarios más reconocidos de Italia, reveló que Santiago Giménez volvería en seis semanas aproximadamente.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Santiago Giménez en Milan?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el ex jugador de Feyenoord ha participado de solo 11 encuentros en el actual curso con el equipo italiano, siendo titular en 9. Marcó un gol y realizó dos asistencias en una temporada afectada por las lesiones.

En síntesis

  • Santiago Giménez fue sometido a una limpieza artroscópica del tobillo derecho en Ámsterdam.
  • El delantero del Milan ha disputado 11 encuentros y anotado un gol esta temporada.
  • El diario La Gazzetta Dello Sport estima un periodo de recuperación de seis semanas.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
