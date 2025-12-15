Santiago Giménez y Milan piensan en el quirófano como solución a su problema de tobillo. El atacante de la Selección Mexicana se perdió siete partidos consecutivos a raíz de este inconveniente y la mejor decisión parece ser la intervención quirúrgica, sobre todo tomando en cuenta que 2026 es año de Copa del Mundo.

El conjunto Rossoneri está segundo en la Serie A, un punto por detrás del Inter. Sin embargo, Massimiliano Allegri no ha necesitado de los servicios de Santi para llegar a ese lugar. Y es que el Bebote no marcó ningún gol en 15 jornadas. De hecho, su único tanto en la temporada fue contra Lecce por Copa Italia.

Por eso, según Fabrizio Romano, tanto club como jugador consideran seriamente proceder con una cirugía para atacar de raíz el problema en su tobillo. Tal como informó el periodista italiano, la intervención podría ser “en breve” y hasta dio a conocer cuál es el delantero elegido para reemplazar a Giménez.

Se trata de Niclas Füllkrug, delantero de la Selección de Alemania y West Ham United. Este atacante de 189 cm de estatura llegó a los Hammers en agosto de 2024 y tiene contrasto allí hasta 2028. No obstante, es el deseo del Milan y estarían dispuestos a pagar su precio. Según Transfermarkt, está valorado en 8 millones de euros.

Los 7 partidos que se perdió Santiago Giménez

Roma | Serie A Parma | Serie A Inter | Serie A Lazio | Serie A Lazio | Copa Italia Torino | Serie A Sassuolo | Serie A

