Mexicanos en el extranjero

Milan piensa en llevar a Santiago Giménez al quirófano y tiene en carpeta al fichaje estelar para reemplazarlo

El delantero mexicano estaría cerca de proceder a con la cirugía en su tobillo y la directiva Rossoneri ya eligió a su sustituto.

Por Leandro Barraza

Santiago Giménez, delantero mexicano de AC Milan
© GETTY IMAGESSantiago Giménez, delantero mexicano de AC Milan

Santiago Giménez y Milan piensan en el quirófano como solución a su problema de tobillo. El atacante de la Selección Mexicana se perdió siete partidos consecutivos a raíz de este inconveniente y la mejor decisión parece ser la intervención quirúrgica, sobre todo tomando en cuenta que 2026 es año de Copa del Mundo.

El conjunto Rossoneri está segundo en la Serie A, un punto por detrás del Inter. Sin embargo, Massimiliano Allegri no ha necesitado de los servicios de Santi para llegar a ese lugar. Y es que el Bebote no marcó ningún gol en 15 jornadas. De hecho, su único tanto en la temporada fue contra Lecce por Copa Italia.

Por eso, según Fabrizio Romano, tanto club como jugador consideran seriamente proceder con una cirugía para atacar de raíz el problema en su tobillo. Tal como informó el periodista italiano, la intervención podría ser “en breve” y hasta dio a conocer cuál es el delantero elegido para reemplazar a Giménez.

Posteo de Fabrizio Romano

Posteo de Fabrizio Romano

Se trata de Niclas Füllkrug, delantero de la Selección de Alemania y West Ham United. Este atacante de 189 cm de estatura llegó a los Hammers en agosto de 2024 y tiene contrasto allí hasta 2028. No obstante, es el deseo del Milan y estarían dispuestos a pagar su precio. Según Transfermarkt, está valorado en 8 millones de euros.

Niclas Füllkrug, delantero alemán que pretende AC Milan (GETTY IMAGES)

Niclas Füllkrug, delantero alemán que pretende AC Milan (GETTY IMAGES)

Los 7 partidos que se perdió Santiago Giménez

  1. Roma | Serie A
  2. Parma | Serie A
  3. Inter | Serie A
  4. Lazio | Serie A
  5. Lazio | Copa Italia
  6. Torino | Serie A
  7. Sassuolo | Serie A
Rafaela Pimienta, agente de Santiago Giménez, confirmó si el delantero jugará en la Premier League: “No me sorprende”

En síntesis

  • Santiago Giménez y Milan analizan cirugía de tobillo tras perderse siete partidos consecutivos.
  • Niclas Füllkrug reemplazaría al mexicano; está valorado en 8 millones de euros según Transfermarkt.
  • El atacante no marcó en 15 jornadas de Serie A, solo anotó en Copa Italia.
leandro barraza
Leandro Barraza
