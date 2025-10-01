Inteligencia artificial predice el ganador del Juego 3 Yankees vs. Red Sox por el Comodín de los Playoffs

Una de las rivalidades más importantes de las Grandes Ligas está que arde. New York Yankees y Boston Red Sox llegaron al tercer y definitivo juego de uno de los comodines de los MLB Playoffs 2025, así que no hubo nada mejor que preguntarle por el ganador a la inteligencia artificial.

Publicidad

Publicidad

Luego de una derrota 3-1 en el primer juego con una gran actuación de siete entradas y dos tercios del pitcher Garrett Crochet, los Yankees quedaron contra las cuerdas y tuvieron que sufrir para no quedar eliminados en los Playoffs.

Un sencillo Austin Wells fue suficiente para que Jazz Chisholm anotara la carrera definitiva. Victoria de New York Yankees por 4-3 y la serie de Comodín contra Boston Red Sox se va a definir en el Juego 3 del jueves 2 de octubre las 18:08 ET. ¿Qué dice la IA al respecto?

BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial de ChatGPT cuál sería el ganador del tercer y definitivo juego de esta serie. Esta IA tuvo en cuenta que los Yankees tienen la ventaja de jugar de local, cuentan con buena profundidad en el bullpen y vienen despertando a la ofensiva, pero… A la hora de hacer la predicción también contempló que Red Sox vienen de tener una marca de 9 victorias y 4 derrotas contra los ‘Bombarderos del Bronx’ en la temporada regular.

Publicidad

Publicidad

IA predice el ganador de la serie Yankees vs. Red Sox de Playoffs

Yankees y Red Sox juegan serie de Comodín en Playoffs.

“Considerando todos los factores, ventaja de local, bullpen más probado, impulso ofensivo bajo presión, probabilidades de las casas de apuestas y predicciones de expertos, mi predicción es que los Yankees ganarán el Juego 3 y avanzarán. Pero ojo: es una serie muy pareja, y Boston tiene recursos para forzar una sorpresa”, señaló ChatGPT.

ver también ¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025?

Los abridores del Juego 3 New York Yankees vs. Boston Red Sox

Será un duelo de novatos. Mientras que el mánager Aaron Boone eligió al lanzador derecho Cameron Schlittler y sus cuatro victorias, tres derrotas y la ERA de 2.96 en 14 juegos, Álex Cora se decantó por el pitcher zurdo Connelly Early y su registro de una victoria, dos derrotas y 2.33 de ERA en cuatro juegos.

Publicidad

Publicidad