Calendario de la F1 2026: fecha de los Grandes Premios, nuevo circuito y citas destacadas

La temporada 2026 de la Fórmula 1 contará con 24 Grandes Premios y seis de ellos contarán con carrera Sprint. El año pasado fue igual, pero esta vez el calendario contará con el debut del GP de España (Madrid) y la salida del GP de Emilia-Romagna (Ímola).

Además, aunque la cantidad de Sprint se mantiene, no se repiten todos los circuitos. A continuación, conoce lo mejor del calendario 2026 y las fechas de todos los Grandes Premios, empezando por el de Australia (Melbourne) en marzo.

Circuitos destacados de la temporada 2026 de la F1

Mónaco (Gran Premio de Mónaco)

El circuito urbano más icónico del calendario. Esta cita suele contar con la presencia de celebridades importantes y el glamour está a la orden del día. Ganar en Mónaco es considerado uno de los mayores logros en F1 y la clasificación suele ser lo más importante del fin de semana porque esta pista no da lugar a grandes emociones.

Spa-Francorchamps (Gran Premio de Bélgica)

Famoso por su mezcla de curvas rápidas y cambios de elevación, como la mítica Eau Rouge-Raidillon, Spa es uno de los trazados favoritos tanto para pilotos como para aficionados. Es largo, técnico y puede tener clima impredecible, lo que añade emoción extra.

Silverstone (Gran Premio de Gran Bretaña)

Considerado la cuna de la F1 (fue sede de la primera carrera oficial en 1950), Silverstone es un clásico de alta velocidad con curvas legendarias como Maggotts, Becketts y Copse. Suele ofrecer carreras emocionantes con el añadido de las altas probabilidades de pista mojada.

Circuito del Gran Premio de Bélgica (GETTY IMAGES)

¿Qué Grandes Premios se corren en Latinoamérica en 2026?

Al igual que en la temporada 2025, los dos Grandes Premios que se correrán en Latinoamérica serán los de Brasil y México. Desde el arribo de Franco Colapinto a la Fórmula 1 se ha barajado la posibilidad de que la Máxima regrese a Argentina, pero todavía no hubo acuerdo.

Calendario completo de la F1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Calendario de la F1 2026 (@F1)

¿Qué Grandes Premios tendrán carrera Sprint en 2026?

Gran Premio de China Gran Premio de Miami Gran Premio de Canadá Gran Premio de Gran Bretaña Gran Premio de Países Bajos Gran Premio de Singapur

