¿Por qué Julio Urías no juega con Los Angeles Dodgers en los Playoffs de la MLB 2025? 

Los Playoffs de la MLB 2025 pusieron primera marcha con las Series de Comodín y uno de los grandes protagonistas promete ser Los Angeles Dodgers. Sin embargo, hay un viejo conocido por la afición mexicana como lo es Julio Urías que no estará presente.

Pareciera que fuera ayer cuando Urías era uno de los pitchers estelares de los Dodgers durante los MLB Playoffs 2020. En aquella Serie Mundial, el pitcher mexicano no solo fue el abridor del Juego 4 contra Tampa Bay Rays, también se quedó en el salvamento en el Juego 6 para sentenciar el título del equipo de Los Ángeles.

La historia de Julio Urías en la MLB empezó a cambiar en 2023. El 3 de septiembre fue arrestado por violencia doméstica tras protagonizar un altercado con su pareja Daisy Pérez a las afueras del estadio BMO. Luego, el 6 del mismo mes fue puesto bajo licencia administrativa por parte de las Grandes Ligas mientras se hacía la investigación pertinente.

Los Angeles Dodgers no tardaron en tomar acciones y el 11 de septiembre retiraron las imágenes que habían de Urías en el estadio y hasta removieron su casillero en el clubhouse. La decisión final estaba cerca de ser conocida.

El motivo por el cual Julio Urías no está con Dodgers en los MLB Playoffs 2025

Julio Urías ganó una Serie Mundial con Dodgers. (Foto: Getty Images)

Mientras la justicia de Estados Unidos investigaba lo sucedido, Los Angeles Dodgers decidieron no renovar el contrato de Julio Urías que se terminó al final de la temporada 2023. Por ese motivo, el lanzador mexicano no está presente en la Serie de Comodín que disputan los Dodgers contra Cincinnati Reds en los MLB Playoffs 2025.

¿Qué es lo último que se sabe de Julio Urías tras salir de Dodgers?

Luego de llegar a un acuerdo en mayo de 2024 para no disputar un cargo de violencia doméstica menor, a Urías le impusieron 36 meses de libertad condicional, 30 días de servicio comunitario y 52 semanas de un curso de consejería por violencia doméstica. Además, el pitcher mexicano fue sancionado por la MLB con una suspensión hasta el descanso del Juego de las Estrellas 2025 que sentenció su no regreso al béisbol de las Grandes Ligas.

