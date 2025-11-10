Mientras Juan Soto gana 126,9 millones en New York Mets, el salario de Shohei Ohtani en Los Ángeles Dodgers

El hombre del momento en la MLB es nada más ni nada menos que Shohei Ohtani, la gran estrella de Los Ángeles Dodgers. El japonés está dando que hablar desde hace ya un largo tiempo por su enorme nivel tanto como bateador y lanzador, algo pocas veces visto en el béisbol moderno.

Hace unos días fue clave para que su equipo consiguiera su segunda Serie Mundial consecutiva, consolidando un dominio que ya parece histórico y reafirmando que es uno de los mejores de la actualidad.

Dodgers campeón de la MLB (Getty Images)

Con un rendimiento impresionante y un impacto mediático gigantesco, Ohtani no solo brilla dentro del campo de juego, sino también fuera de él. Gracias al nivel que viene mostrando, se ha convertido en uno de los deportistas mejor pagados del béisbol estadounidense, aunque todavía no logra ocupar el primer puesto del ranking de los salarios más altos de la liga.

A diferencia de Juan Soto, la figura de los New York Mets, que es el número uno en ganancias según Forbes y percibe 126,9 millones de dólares por temporada, Ohtani ocupa el segundo lugar con una cifra igualmente descomunal: 102 millones de dólares por año, entre contrato, patrocinios y bonos.

Los 10 mejores pagos de la MLB

Juan Soto (New York Mets): 126,9 millones de dólares Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers): 102 millones de dólares Blake Snell (Dodgers): 65,6 millones de dólares Aaron Judge (New York Yankees): 48 millones de dólares Zack Wheeler (Philadelphia Phillies): 42,2 millones de dólares Jacob deGrom (Texas Rangers): 40,3 millones de dólares Mike Trout (Los Angeles Angels): 39,5 millones de dólares Anthony Rendon (Angels): 38,1 millones de dólares Gerrit Cole (NY Yankees): 37 millones de dólares Carlos Correa (Minnesota Twins): 36,5 millones de dólares

