Buenas noticias para Ohtani: El primer refuerzo de Los Angeles Dodgers tras ganar la Serie Mundial 2025

Los Angeles Dodgers están viviendo uno de los mejores momentos de la historia con tres títulos en los últimos cinco años, pero lejos están de relajarse, y tan solo cinco días después de ganar la Serie Mundial 2025 confirmaron el primer refuerzo para la MLB 2026.

En uno de los mejores séptimos juegos de la historia de las Grandes Ligas, los Dodgers vencieron 5-4 a Toronto Blue Jays en la undécima entrada tras una jugada que hizo reaccionar al mismísimo LeBron James. Llegó la hora de festejar y pensar en el futuro inmediato.

“Ya estoy pensando en la tercera vez que lo haremos (…) Estoy listo para conseguir otro anillo el año que viene”, fue la advertencia que le hizo Shohei Ohtani a New York Yankees y todos los rivales de la MLB sobre Los Angeles Dodgers antes de conocer quién será su nuevo compañero.

El primer refuerzo de Dodgers para Ohtani tras ganar la Serie Mundial 2025

Ohtani y el primer refuerzo de Dodgers para el 2026. (Foto: Getty Images y X / @DodgersTailgate)

“Fuente: Los Dodgers incorporan al jardinero Ryan Ward a su roster de 40 jugadores. El jugador de 27 años conectó 36 jonrones con un OPS de .937 con el equipo Triple-A de Oklahoma City el año pasado”, publicó en X el periodista Fabian Ardaya, del portal ‘The Athletic’, para confirmar el primer refuerzo del equipo de Los Ángeles para la MLB 2026.

Los dos jugadores que Los Angeles Dodgers aseguraron por más de US$13 millones

A los nombres de Ryan Ward y Robinson Ortiz (pitcher) como nuevos integrantes del roster de Los Angeles Dodgers, se sumó la buena noticia que el equipo californiano ejerció las opciones que tenía para continuar por una temporada más con Max Muncy y el lanzador Alex Vesia por $10 y 3.5 millones de dólares, respectivamente.

