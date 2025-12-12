Es tendencia:
La determinación de Tigres UANL en el último entrenamiento antes de jugar el partido de Vuelta ante Toluca

La decisión de los Felinos antes de la Vuelta de la definición ante los Diablos Rojos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

La decisión de Tigres UANL antes de la Vuelta de la Final ante Toluca

Por la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL venció 1-0 en condición de local en el Estadio Universitario a Toluca con un gol de Ángel Correa tras un error grosero en la salida de Hugo González, portero de los Diablos Rojos.

Pese a tener la ventaja en la serie, el club ha tomado una decisión que será también un beneficio para la afición. De cara a recibir toda la inyección de motivación posible antes de encarar la Vuelta de la Final, se abrirán las puertas de su último entrenamiento para recibir a miles de aficionados.

Tal y como ha ocurrido en las últimas finales, el club hizo oficial que su entrenamiento en El Volcán será con acceso al público. El área de comunicación como el staff de Tigres esperan más de 15.000 espectadores en el recinto de San Nicolás de los Garza, en la práctica programada para el sábado a las 9:00 horas (Ciudad de México). Las puertas se abrirán desde las 8:00 horas.

En ocasiones anteriores, los seguidores han llenado la cabecera de la zona norte y han llenado de motivación a su equipo para la conquista de los campeonatos del Apertura 2017 ante Rayados en el Estadio BBVA, Clausura 2019 frente a León en el Nou Camp y contra Chivas en el Estadio Akron en el Clausura 2017.

Por otro lado, la directiva de la institución auriazul también contempla abrir las puertas del Estadio Universitario para el partido de Vuelta ante los Escarlatas, así como un posible festejo en caso de ganar el noveno título en la historia de la institución.

¿Cuándo se juega la Vuelta de la Final del Apertura 2025 entre Tigres UANL y Toluca?

La decisión de André-Pierre Gignac si es campeón del Apertura 2025 con Tigres UANL

La decisión de André-Pierre Gignac si es campeón del Apertura 2025 con Tigres UANL

De cara a la revancha del certamen de la Primera División de México, Toluca y Tigres UANL jugarán el próximo domingo 14 de diciembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez, la casa del campeón defensor del futbol mexicano.

En síntesis

  • Tigres UANL ganó la Final de Ida del Apertura 2025 contra Toluca 1-0.
  • El club Tigres UANL abrirá su último entrenamiento al público el sábado a las 9:00 horas en El Volcán.
  • Se espera la asistencia de más de 15.000 espectadores al entrenamiento en el Estadio Universitario.
