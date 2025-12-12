En cada libro de pases, hay algunos jugadores del futbol mexicano que se imponen como las “figuritas del mercado”, por el número de pretendientes. En esta próxima ventana de transferencias, uno de los que ingresa en ese catálogo es Diber Cambindo, el goleador colombiano de gran año en los Rayos. Su futuro es una de las novelas del invierno.

Mientras que en mercados anteriores su nombre fue vinculado a equipos de mayor renombre como América o Cruz Azul, este libro de pases será evidentemente distinto. Luego de un semestre con altibajos, cambiaron los interesados y su cotización también bajó, aunque pese a ello continúa siendo un futbolista de alto precio de fichaje.

En el comienzo de esta ventana de invierno, los dos equipos mexicanos que han iniciado negociaciones por Diber Cambindo han sido Club León y Pumas UNAM. Tanto la directiva de ‘La Fiera’ como la de los ‘Universitarios’ han abierto conversaciones formales para intentar adquirir en forma definitiva el pase del centrodelantero.

Diber Cambindo, entre León y Pumas [Foto: Getty]

¿Quién está más cerca del fichaje de Diber Cambindo, León o Pumas?

César Luis Merlo, periodista especialista en movimientos de jugadores en todo el continente, dio detalles de última hora sobre las negociaciones por el atacante. De acuerdo a la información que reveló en un nuevo video, los dos clubes ofertaron 2 millones de dólares a Necaxa por los derechos económicos del futbolista cafetero.

La única diferencia entre lo que acercó uno y otro equipo es la ‘letra chica’ de ambas propuestas. Mientras que León ofreció el préstamo de Emilio Rodríguez, Pumas ofreció una lista de jugadores a transferir (no en modo de cesión). Más allá de ese pormenor, se trata de operaciones similares como primera intención de compra de Diber Cambindo.

Ante estas proposiciones formales, Necaxa rechazó todo lo recibido. No sólo no le cerraron los nombres en cuestión de cada uno, sino que considera que el colombiano vale mucho más que dos millones. Además, otro dato clave es que los ‘Rayos’ pretenden más dinero ‘cash’, una suma económica, que colocar otros futbolistas dentro de la negociación. En estas condiciones, ninguno está en carrera.

En este escenario, León y Pumas tendrán que elevar una segunda propuesta mucho más fuerte si desean hacerse de los servicios de Cambindo. Necaxa está dispuesto a venderlo dentro de la Liga MX, pero siempre y cuando las cifras sean las que sus directivos anhelan recibir. Ni La Fiera ni los de CU son clubes poderosos, y deberán hacer un esfuerzo si quieren tener un salto de calidad en ataque.