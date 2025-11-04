Toda la MLB consternada porque salió a la luz el culpable de la victoria de Dodgers en la Serie Mundial

Hablar con el diario del lunes siempre será más fácil, pero esta revelación tuvo tanto consenso que llegó a más de un millón de reproducciones. Los Angeles Dodgers le ganaron a Toronto Blue Jays y ya se reveló quién fue el culpable de que ganarán el título de la Serie Mundial 2025.

El Juego 7 de la Serie Mundial de la MLB 2025 estuvo a tan solo dos outs de definirse a favor de Blue Jays, pero apareció un jonrón milagroso de Miguel Rojas que le abrió la puerta a las entradas extras. ¡Ahí apareció a quién iban a señalar!

Will Smith conectó un cuadrangular en la entrada 11 y Los Angeles Dodgers llegaron con ventaja de 5-4 al cierre del inning. Toronto Blue Jays logró poner a un hombre en tercer base y otro en primera con tan solo un out. Al bate se presentó el mexicano Alejandro Kirk y en ese momento surgió el culpable de la victoria de Shohei Ohtani y compañía.

Salió a la luz el culpable de la victoria de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025

John Schneider y Shohei Ohtani en la Serie Mundial. (Foto: Gtty Images)

“Si tu no crees que Addison Barger se puede robar la segunda base, pon un corredor emergente, estamos en la Serie Mundial a ley de dos outs, vas a perder 30 años sin ganarlo. ¡Vas a echar a la basura! Debieron mandar el corredor de primera a robo porque Alejandro Kirk representa un double play fácil porque no corre (…) La Serie Mundial la perdió el manager (Toronto Blue Jays) por no saber ejecutar una jugada en el momento que tenía que ejecutarla. Alejandro Kirk es lento, ese corredor de primera debió irse a robo“, dijo el creador de contenido ‘Cruel Sports’ para señalar a John Schneider como el responsable de la derrota ante Los Angeles Dodgers.

Las duras palabras del manager de Blue Jays sobre la derrota en la Serie Mundial

“Tuvimos nuestras oportunidades. Tuvimos nuestras oportunidades de vencerlos con contundencia. Pero no lo hicimos. Y así es el béisbol”, sentenció el manager John Schneider antes de ser señalado como el culpable de la victoria de Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial 2025.

