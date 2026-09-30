Alineaciones de Seattle Sounders y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders y Sporting Kansas City se enfrentan este jueves 1 de octubre en el Estadio Lumen Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City este jueves 1 de octubre en el Estadio Lumen Field desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Seattle Sounders y Sporting Kansas City

Seattle Sounders viene de ganarle 3-1 a Minnesota United y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Sporting Kansas City viene de ganarle 2-0 a Houston Dynamo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Seattle Sounders y Sporting Kansas City

Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Stuart Russell Hawkins, Alex Roldan, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Hassani Dotson, Danny Musovski, Caden Clark, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.

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Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Emir Karić, Wyatt Meyer, Jansen Miller, Justin Reynolds, Calvin Harris, Kwaku Agyabeng, Lasse Berg Johnsen, André Luiz, Stephen Afrifa, Taylor Calheira. DT: Raphael Wicky.

Suplentes de Seattle Sounders: Ryan Sailor, Paul Arriola, Stefan Frei, Yeimar Gomez Andrade, Antino Lopez, Snyder Brunell, Peter Kingston, Kalani Kossa-Rienzi, Sebastian Gomez.

Suplentes de Sporting Kansas City: John Pulskamp, Ian James, Jacob Bartlett, Zorhan Bassong, Ruben Ramos, Seymour Reid, Owen Wolff, Magomed-Shapi Suleymanov, Jayden Reid.

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La previa de Seattle Sounders y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber