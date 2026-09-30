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Alineaciones de Seattle Sounders y Sporting Kansas City por la MLS: formaciones probables

Seattle Sounders y Sporting Kansas City se enfrentan este jueves 1 de octubre en el Estadio Lumen Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sounders FC vs. Sporting KC, MLS
Sounders FC vs. Sporting KC, MLS

Se viene Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City este jueves 1 de octubre en el Estadio Lumen Field desde las 19:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Seattle Sounders y Sporting Kansas City

Seattle Sounders viene de ganarle 3-1 a Minnesota United y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Sporting Kansas City viene de ganarle 2-0 a Houston Dynamo y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Seattle Sounders y Sporting Kansas City

Seattle Sounders (4-2-3-1): Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Stuart Russell Hawkins, Alex Roldan, Albert Rusnák, Cristian Roldan, Hassani Dotson, Danny Musovski, Caden Clark, Jordan Morris. DT: Brian Schmetzer.

Sporting Kansas City (4-4-2): Stefan Cleveland, Emir Karić, Wyatt Meyer, Jansen Miller, Justin Reynolds, Calvin Harris, Kwaku Agyabeng, Lasse Berg Johnsen, André Luiz, Stephen Afrifa, Taylor Calheira. DT: Raphael Wicky.

Suplentes de Seattle Sounders: Ryan Sailor, Paul Arriola, Stefan Frei, Yeimar Gomez Andrade, Antino Lopez, Snyder Brunell, Peter Kingston, Kalani Kossa-Rienzi, Sebastian Gomez.

Suplentes de Sporting Kansas City: John Pulskamp, Ian James, Jacob Bartlett, Zorhan Bassong, Ruben Ramos, Seymour Reid, Owen Wolff, Magomed-Shapi Suleymanov, Jayden Reid.

La previa de Seattle Sounders y Sporting Kansas City: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 1 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Lumen Field
  • Historial: 35 cruces — Seattle Sounders ganó 17, Sporting Kansas City ganó 13 y empataron 6
  • Último antecedente: 02/05/2026: Sporting Kansas City 1-1 Seattle Sounders
  • Próximo partido de Seattle Sounders: vs. New England Revolution, sábado 10 de octubre
  • Próximo partido de Sporting Kansas City: vs. Portland Timbers, domingo 11 de octubre
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