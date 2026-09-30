Dónde ver EN VIVO New York Red Bulls vs. St. Louis City por la jornada 27 de la MLS: TV y streaming online

El Sport Illustrated Stadium abre sus puertas el miércoles 30 de septiembre para un cruce que puede mover bastante la tabla de la MLS. New York Red Bulls llega envalentonado y St. Louis City, con el rótulo de favorito, no quiere frenar su andar.
Con la fase regular corriendo hacia su recta final, cada punto empieza a pesar para asegurar un lugar cómodo en playoffs. St. Louis pelea arriba y una victoria lo deja todavía más firme en zona de privilegio.
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
New York Red Bulls llega con la confianza de dos triunfos al hilo, ambos por la mínima y de visitante, ante New York City FC y Columbus Crew. Antes de esa racha había caído 0-2 frente a LAFC, pero el equipo se reencontró con el triunfo justo cuando más lo necesitaba: marcha décimo con 33 unidades en 26 presentaciones y necesita sumar para no perder pisada en la tabla.
St. Louis City atraviesa un gran momento ofensivo. Viene de golear 3-1 a Toronto FC como local y antes había hecho lo propio ante Minnesota United por 4-2, además de un empate 2-2 en su visita a Portland Timbers. Con 44 puntos y el cuarto puesto en 26 partidos jugados, el equipo del medio oeste llega como el más en forma de los dos y con argumentos para seguir escalando.
Tabla de posiciones — Conferencia Este
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Nashville SC
|27
|18
|6
|3
|55
|21
|+34
|60
|2
|Inter Miami
|27
|12
|10
|5
|64
|50
|+14
|46
|3
|New England Revolution
|27
|14
|4
|9
|45
|36
|+9
|46
|4
|Charlotte FC
|27
|12
|7
|8
|47
|38
|+9
|43
|5
|Chicago Fire
|26
|12
|6
|8
|46
|38
|+8
|42
|6
|Philadelphia Union
|27
|11
|6
|10
|54
|44
|+10
|39
|7
|Orlando City
|27
|10
|4
|13
|48
|64
|-16
|34
|8
|New York City FC
|27
|8
|9
|10
|41
|36
|+5
|33
|9
|FC Cincinnati
|26
|8
|9
|9
|55
|64
|-9
|33
|10
|New York Red Bulls
|26
|9
|6
|11
|34
|48
|-14
|33
|11
|D.C. United
|26
|6
|12
|8
|34
|42
|-8
|30
|12
|Columbus Crew
|27
|8
|5
|14
|39
|43
|-4
|29
|13
|Toronto FC
|27
|6
|11
|10
|39
|51
|-12
|29
|14
|Atlanta United
|27
|7
|6
|14
|32
|45
|-13
|27
|15
|CF Montreal
|27
|6
|6
|15
|34
|54
|-20
|24
Tabla de posiciones — Conferencia Oeste
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Vancouver Whitecaps
|26
|15
|5
|6
|59
|26
|+33
|50
|2
|FC Dallas
|27
|13
|8
|6
|50
|42
|+8
|47
|3
|San Jose Earthquakes
|27
|13
|6
|8
|49
|39
|+10
|45
|4
|St. Louis City
|26
|12
|8
|6
|45
|36
|+9
|44
|5
|Houston Dynamo
|27
|13
|5
|9
|34
|32
|+2
|44
|6
|LAFC
|28
|11
|8
|9
|43
|30
|+13
|41
|7
|Colorado Rapids
|27
|11
|3
|13
|38
|38
|+0
|36
|8
|LA Galaxy
|28
|9
|9
|10
|37
|44
|-7
|36
|9
|Seattle Sounders
|26
|9
|8
|9
|33
|34
|-1
|35
|10
|San Diego FC
|27
|8
|8
|11
|47
|47
|+0
|32
|11
|Portland Timbers
|27
|9
|5
|13
|48
|51
|-3
|32
|12
|Real Salt Lake
|27
|9
|5
|13
|40
|44
|-4
|32
|13
|Austin FC
|27
|7
|10
|10
|35
|47
|-12
|31
|14
|Minnesota United
|27
|7
|8
|12
|40
|49
|-9
|29
|15
|Sporting Kansas City
|26
|6
|3
|17
|31
|63
|-32
|21
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la jornada
- Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City — jueves 1 de octubre, 19:30 hs
- Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps — martes 6 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- New York Red Bulls y St. Louis City se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la jornada 27 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- New York Red Bulls suma 33 puntos en el torneo.
- St. Louis City suma 44 puntos en el torneo.