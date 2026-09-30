Dónde ver EN VIVO New York Red Bulls vs. St. Louis City por la jornada 27 de la MLS: TV y streaming online

New York Red Bulls y St. Louis City se enfrentan este miércoles 30 de septiembre, en el Sport Illustrated Stadium, por la jornada 27 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El Sport Illustrated Stadium abre sus puertas el miércoles 30 de septiembre para un cruce que puede mover bastante la tabla de la MLS. New York Red Bulls llega envalentonado y St. Louis City, con el rótulo de favorito, no quiere frenar su andar.

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Con la fase regular corriendo hacia su recta final, cada punto empieza a pesar para asegurar un lugar cómodo en playoffs. St. Louis pelea arriba y una victoria lo deja todavía más firme en zona de privilegio.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

New York Red Bulls llega con la confianza de dos triunfos al hilo, ambos por la mínima y de visitante, ante New York City FC y Columbus Crew. Antes de esa racha había caído 0-2 frente a LAFC, pero el equipo se reencontró con el triunfo justo cuando más lo necesitaba: marcha décimo con 33 unidades en 26 presentaciones y necesita sumar para no perder pisada en la tabla.

St. Louis City atraviesa un gran momento ofensivo. Viene de golear 3-1 a Toronto FC como local y antes había hecho lo propio ante Minnesota United por 4-2, además de un empate 2-2 en su visita a Portland Timbers. Con 44 puntos y el cuarto puesto en 26 partidos jugados, el equipo del medio oeste llega como el más en forma de los dos y con argumentos para seguir escalando.

Tabla de posiciones — Conferencia Este

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Nashville SC 27 18 6 3 55 21 +34 60 2 Inter Miami 27 12 10 5 64 50 +14 46 3 New England Revolution 27 14 4 9 45 36 +9 46 4 Charlotte FC 27 12 7 8 47 38 +9 43 5 Chicago Fire 26 12 6 8 46 38 +8 42 6 Philadelphia Union 27 11 6 10 54 44 +10 39 7 Orlando City 27 10 4 13 48 64 -16 34 8 New York City FC 27 8 9 10 41 36 +5 33 9 FC Cincinnati 26 8 9 9 55 64 -9 33 10 New York Red Bulls 26 9 6 11 34 48 -14 33 11 D.C. United 26 6 12 8 34 42 -8 30 12 Columbus Crew 27 8 5 14 39 43 -4 29 13 Toronto FC 27 6 11 10 39 51 -12 29 14 Atlanta United 27 7 6 14 32 45 -13 27 15 CF Montreal 27 6 6 15 34 54 -20 24

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Tabla de posiciones — Conferencia Oeste

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Vancouver Whitecaps 26 15 5 6 59 26 +33 50 2 FC Dallas 27 13 8 6 50 42 +8 47 3 San Jose Earthquakes 27 13 6 8 49 39 +10 45 4 St. Louis City 26 12 8 6 45 36 +9 44 5 Houston Dynamo 27 13 5 9 34 32 +2 44 6 LAFC 28 11 8 9 43 30 +13 41 7 Colorado Rapids 27 11 3 13 38 38 +0 36 8 LA Galaxy 28 9 9 10 37 44 -7 36 9 Seattle Sounders 26 9 8 9 33 34 -1 35 10 San Diego FC 27 8 8 11 47 47 +0 32 11 Portland Timbers 27 9 5 13 48 51 -3 32 12 Real Salt Lake 27 9 5 13 40 44 -4 32 13 Austin FC 27 7 10 10 35 47 -12 31 14 Minnesota United 27 7 8 12 40 49 -9 29 15 Sporting Kansas City 26 6 3 17 31 63 -32 21

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la jornada

Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City — jueves 1 de octubre, 19:30 hs

Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps — martes 6 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

New York Red Bulls y St. Louis City se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la jornada 27 de la MLS.

se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la jornada 27 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. New York Red Bulls suma 33 puntos en el torneo.

suma 33 puntos en el torneo. St. Louis City suma 44 puntos en el torneo.