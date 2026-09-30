Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 27 de la MLS

Seattle Sounders y Sporting Kansas City se enfrentan este jueves 1 de octubre, en el Estadio Lumen Field, por la jornada 27 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Seattle Sounders llega entonado a este jueves 1 de octubre y quiere seguir de racha en el Estadio Lumen Field, ante un Sporting Kansas City que alterna buenos resultados con tropiezos inesperados.

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Con la temporada regular de la MLS entrando en su recta final, cada punto pesa para acomodarse en la tabla antes de los playoffs. Es un buen momento para ver a dos equipos que llegan con rachas mixtas pero con argumentos para ganar.

Horario del partido

México: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

Seattle Sounders viene de una seguidilla sólida: ganó 3-1 a Minnesota United, 2-0 a Real Salt Lake y antes empató 3-3 como visitante frente a Colorado Rapids. Está noveno con 35 puntos en 26 partidos, y de local se siente cómodo, algo que necesitará repetir si quiere seguir metiéndose entre los mejores de la conferencia.

Sporting Kansas City, en cambio, tiene un andar más irregular. Acaba de ganar 2-0 como visitante a Houston Dynamo, pero antes cayó 4-3 de local ante Philadelphia Union después de haber goleado 3-1 a LAFC. Marcha 15° con 21 unidades en los mismos 26 juegos, y necesita sostener el nivel que mostró en su última salida para no quedar relegado en la pelea por meterse en zona de playoffs.

El historial entre Seattle Sounders y Sporting Kansas City

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Seattle: de 35 enfrentamientos, los Sounders ganaron 17, Sporting Kansas City 13 y hubo 6 empates, con 50 goles a favor del local histórico contra 42 del visitante. El duelo más reciente, en mayo, terminó 1-1 con Sporting como local, aunque en el cruce anterior Seattle había goleado 5-2.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/05/2026 Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders 1-1 MLS 25/08/2025 Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City 5-2 MLS 13/07/2025 Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders 2-3 MLS 15/09/2024 Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City 2-0 MLS 09/06/2024 Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders 2-1 MLS 07/05/2023 Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City 1-2 MLS 26/03/2023 Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders 1-4 MLS 02/10/2022 Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders 1-0 MLS 25/06/2022 Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City 3-0 MLS 23/10/2021 Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City 1-2 MLS

Tabla de posiciones — Conferencia Oeste

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Vancouver Whitecaps 26 15 5 6 59 26 +33 50 2 St. Louis City 27 13 8 6 48 36 +12 47 3 FC Dallas 27 13 8 6 50 42 +8 47 4 San Jose Earthquakes 27 13 6 8 49 39 +10 45 5 Houston Dynamo 27 13 5 9 34 32 +2 44 6 LAFC 28 11 8 9 43 30 +13 41 7 Colorado Rapids 27 11 3 13 38 38 +0 36 8 LA Galaxy 28 9 9 10 37 44 -7 36 9 Seattle Sounders 26 9 8 9 33 34 -1 35 10 San Diego FC 27 8 8 11 47 47 +0 32 11 Portland Timbers 27 9 5 13 48 51 -3 32 12 Real Salt Lake 27 9 5 13 40 44 -4 32 13 Austin FC 27 7 10 10 35 47 -12 31 14 Minnesota United 27 7 8 12 40 49 -9 29 15 Sporting Kansas City 26 6 3 17 31 63 -32 21

Tabla actualizada al 1 de octubre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps — martes 6 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis