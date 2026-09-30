Alineaciones de New York Red Bulls y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Se viene New York Red Bulls vs. St. Louis City este miércoles 30 de septiembre en el Sport Illustrated Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan New York Red Bulls y St. Louis City
New York Red Bulls viene de ganarle 1-0 a New York City FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
St. Louis City viene de ganarle 3-1 a Toronto FC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York Red Bulls y St. Louis City
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Robert Voloder, Julian Bazan, Tim Parker, Dylan Nealis, Mohammed Sofo, Nehuen Benedetti, Sekou Kone, Cade Cowell, Eric Maxim Choupo-Moting, Emil Forsberg. DT: Michael Bradley.
St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Fallou Fall, Timo Baumgartl, Jaziel Orozco, Tomas Totland, Alexandru Matan, Chris Durkin, Conrad Wallem, Carlo Holse, Rafael Navarro, Jeong Sang-bin. DT: Yoann Damet.
Suplentes de New York Red Bulls: Cameron Harper, Justin Che, Jahkeele Marshall-Rutty, Jorge Ruvalcaba, Devin Padelford, Andy Rojas, John McCarthy, Dennis Nelich, Juan Mina, Austin Causey, Tanner Rosborough, Nate Worth, Aiden Jarvis.
Suplentes de St. Louis City: Lukas MacNaughton, Tomas Ostrak, Simon Becher, Rafael Santos, Dante Polvara, Daniel Edelman, Ben Lundt, Mykhi Joy.
La previa de New York Red Bulls y St. Louis City: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 30 de septiembre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Sport Illustrated Stadium
- Próximo partido de New York Red Bulls: vs. San Diego FC, sábado 10 de octubre
- Próximo partido de St. Louis City: vs. LA Galaxy, domingo 11 de octubre