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Alineaciones de New York Red Bulls y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls y St. Louis City se enfrentan este miércoles 30 de septiembre en el Sport Illustrated Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Red Bulls vs. STL FC, MLS
Red Bulls vs. STL FC, MLS

Se viene New York Red Bulls vs. St. Louis City este miércoles 30 de septiembre en el Sport Illustrated Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan New York Red Bulls y St. Louis City

New York Red Bulls viene de ganarle 1-0 a New York City FC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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St. Louis City viene de ganarle 3-1 a Toronto FC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York Red Bulls y St. Louis City

New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Robert Voloder, Julian Bazan, Tim Parker, Dylan Nealis, Mohammed Sofo, Nehuen Benedetti, Sekou Kone, Cade Cowell, Eric Maxim Choupo-Moting, Emil Forsberg. DT: Michael Bradley.

St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Fallou Fall, Timo Baumgartl, Jaziel Orozco, Tomas Totland, Alexandru Matan, Chris Durkin, Conrad Wallem, Carlo Holse, Rafael Navarro, Jeong Sang-bin. DT: Yoann Damet.

Suplentes de New York Red Bulls: Cameron Harper, Justin Che, Jahkeele Marshall-Rutty, Jorge Ruvalcaba, Devin Padelford, Andy Rojas, John McCarthy, Dennis Nelich, Juan Mina, Austin Causey, Tanner Rosborough, Nate Worth, Aiden Jarvis.

Suplentes de St. Louis City: Lukas MacNaughton, Tomas Ostrak, Simon Becher, Rafael Santos, Dante Polvara, Daniel Edelman, Ben Lundt, Mykhi Joy.

La previa de New York Red Bulls y St. Louis City: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 30 de septiembre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Sport Illustrated Stadium
  • Próximo partido de New York Red Bulls: vs. San Diego FC, sábado 10 de octubre
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. LA Galaxy, domingo 11 de octubre
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