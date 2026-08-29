Pumas sigue sin poder ganar en la Liga MX. El conjunto auriazul cayó por 2-0 frente a Xolos este viernes luego de un doblete de Gilberto Mora y los Felinos acumulan seis partidos sin obtener un triunfo si se cuentan también los tres que disputó por la Leagues Cup.
El equipo de Esteban Solari se encuentra en un momento complejo. Aunque César Huerta no sumó minutos ante Xolos por no estar registrado todavía, al entrenador le preguntaron qué piensa del ‘Chino’ y el DT argentino se mostró entusiasmado por contar con él.
“Obviamente hicimos muchas cosas para conseguir ese jugador. Estamos contentos con la llegada del ‘Chino’. Estuvimos trabajando en su llegada mucho tiempo, bueno, una semana prácticamente, creemos que nos va a ayudar muchísimo. Estamos en un momento que necesitamos ese tipo de jugador para reemplazar a Sebas, que bueno, gracias a Dios ya se operó y está bien”, comentó en conferencia de prensa.
César Huerta entrenando con Pumas (@PumasMX)
Además, Esteban Solari dio a entender que el Chino Huerta podría jugar contra Club León, partido que se disputaría el domingo que viene (salvo que La Fiera clasifique a la final de la Leagues Cup y, en ese caso, el juego se reprogramaría).
“Está bien, tiene una recuperación larga, pero bueno, esperemos que se pueda poner rápidamente a ritmo, ¿no? A ritmo de juego. Tenemos algunos días hasta el próximo partido. Entonces, contar con él nos va a hacer bien y nos va a ayudar muchísimo seguramente en nuestro objetivo”, aseguró el DT de Pumas.
Esteban Solari fue autocrítico
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Por otra parte, el técnico argentino cuestionó a sus jugadores por los errores que se cometieron: “El segundo tiempo, obviamente con errores puntuales con dos penales y una roja finalmente no te dejan competir. Entonces, son las cosas que un equipo maduro no puede tener. A partir de ahí, el análisis no va mucho más lejos que eso”.
En síntesis
- Esteban Solari se mostró entusiasmado por la llegada de César Huerta a Pumas.
- Pumas cayó 2-0 ante Xolos con un doblete del futbolista Gilberto Mora.
- Pumas acumula una racha negativa de seis partidos consecutivos sin conseguir un triunfo.