El uruguayo seguirá siendo jugador de las Águilas pese a tener la clara oportunidad de emigrar a Europa.

Finalmente se terminó una de las grandes novelas de este mercado de pases en el fútbol mexicano. Luego de varias semanas cargadas de especulaciones, ofertas millonarias e incertidumbre en el nido, Brian Rodríguez continuará vistiendo la camiseta del Club América y no saldrá rumbo al balompié de Europa.

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La resolución llegó tras la firme decisión de la cúpula azulcrema de no desprenderse de sus piezas clave en este torneo. Pese a que el Ajax de Países Bajos apretó fuerte en las negociaciones y puso sobre la mesa una mareante propuesta de 12 millones de dólares, la directiva encabezada por las Águilas rechazó la oferta de inmediato para sostener al uruguayo en la plantilla.

En un principio, el “Rayito” veía con excelentes ojos dar el salto al Viejo Continente y desembarcar en el histórico conjunto de Ámsterdam. La posibilidad de jugar en la élite europea seducía de gran manera al atacante charrúa, lo que llegó a generar momentos de tensión e incertidumbre sobre su continuidad dentro de la institución.

Sin embargo, las charlas internas en el Nido de Coapa terminaron dando sus frutos. Tanto la cúpula directiva como el cuerpo técnico dialogaron con el futbolista, le presentaron el proyecto deportivo y lograron convencerlo de quedarse a pelear los objetivos del semestre con el escudo azulcrema.

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Con este final feliz para la afición americanista, el extremo de la Celeste deja atrás los rumores de salida y enfoca toda su atención en el terreno de juego. El América retiene a una de sus figuras más desequilibrantes y le pone punto final a un culebrón que amenazaba con mover la estructura del equipo en pleno campeonato.

En síntesis