¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Sevilla vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27

Sevilla y Atlético de Madrid se miden este sábado 29 de agosto, desde las 13:30 hs (CDMX) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la Jornada 3 de LaLiga de España 2026-27. Ambos equipos llevan invictos a este encuentro y todos se preguntan qué sucederá con Julián Álvarez.
El atacante argentino sumó minutos en el empate con Villarreal, pero fue abucheado por los aficionados Colchoneros y su postura no ha cambiado: se quiere marchar a Barcelona. Por si fuera poco, la Araña se ausentó en los entrenamientos y quedó afuera de la lista de convocados para visitar a Sevilla.
El futuro de Julián Álvarez está en el aire (Getty Images)
El Atleti se ha mostrado inflexible en su decisión de venderlo a Barcelona por menos de la cláusula y Julián tampoco quiere fichar por otro equipo, tanto así que le dio una respuesta negativa al Arsenal. Mientras tanto, el argentino podría enfrentar a una larga inactividad si no consigue resolver su situación.
Alineación probable de Sevilla
- Odisseas Vlachodimos
- Juan Iglesias
- Arouna Sangante
- Kike Salas
- Gabriel Suazo
- Lucien Agoumé
- Jon Guridi
- Peque Fernández
- Miguel Sierra
- Oso
- Robbie Ure
Atlético de Madrid da respuesta definitiva sobre Julián Álvarez: “Aquí se trata de dignidad”
Alineación probable de Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Alejandro Grimaldo
- Koke
- Pablo Barrios
- Lee Kang-in
- Giuliano Simeone
- Álex Baena
- Ademola Lookman