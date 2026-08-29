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¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Sevilla vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27

El Colchonero visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Jornada 3 y todos se preguntan si el delantero argentino sumará minutos.

Sevilla recibe a Atlético de Madrid por la Jornada 3 de LaLiga
© Getty ImagesSevilla recibe a Atlético de Madrid por la Jornada 3 de LaLiga

Sevilla y Atlético de Madrid se miden este sábado 29 de agosto, desde las 13:30 hs (CDMX) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la Jornada 3 de LaLiga de España 2026-27. Ambos equipos llevan invictos a este encuentro y todos se preguntan qué sucederá con Julián Álvarez.

El atacante argentino sumó minutos en el empate con Villarreal, pero fue abucheado por los aficionados Colchoneros y su postura no ha cambiado: se quiere marchar a Barcelona. Por si fuera poco, la Araña se ausentó en los entrenamientos y quedó afuera de la lista de convocados para visitar a Sevilla.

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El futuro de Julián Álvarez está a punto de resolverse.

El futuro de Julián Álvarez está en el aire (Getty Images)

El Atleti se ha mostrado inflexible en su decisión de venderlo a Barcelona por menos de la cláusula y Julián tampoco quiere fichar por otro equipo, tanto así que le dio una respuesta negativa al Arsenal. Mientras tanto, el argentino podría enfrentar a una larga inactividad si no consigue resolver su situación.

Alineación probable de Sevilla

  • Odisseas Vlachodimos
  • Juan Iglesias
  • Arouna Sangante
  • Kike Salas
  • Gabriel Suazo
  • Lucien Agoumé
  • Jon Guridi
  • Peque Fernández
  • Miguel Sierra
  • Oso
  • Robbie Ure
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Atlético de Madrid da respuesta definitiva sobre Julián Álvarez: “Aquí se trata de dignidad”

Alineación probable de Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Marc Pubill
  • Dávid Hancko
  • Alejandro Grimaldo
  • Koke
  • Pablo Barrios
  • Lee Kang-in
  • Giuliano Simeone
  • Álex Baena
  • Ademola Lookman
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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