¿Juega Julián Álvarez? Las alineaciones de Sevilla vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27

El Colchonero visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Jornada 3 y todos se preguntan si el delantero argentino sumará minutos.

Sevilla y Atlético de Madrid se miden este sábado 29 de agosto, desde las 13:30 hs (CDMX) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la Jornada 3 de LaLiga de España 2026-27. Ambos equipos llevan invictos a este encuentro y todos se preguntan qué sucederá con Julián Álvarez.

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El atacante argentino sumó minutos en el empate con Villarreal, pero fue abucheado por los aficionados Colchoneros y su postura no ha cambiado: se quiere marchar a Barcelona. Por si fuera poco, la Araña se ausentó en los entrenamientos y quedó afuera de la lista de convocados para visitar a Sevilla.

El futuro de Julián Álvarez está en el aire (Getty Images)

El Atleti se ha mostrado inflexible en su decisión de venderlo a Barcelona por menos de la cláusula y Julián tampoco quiere fichar por otro equipo, tanto así que le dio una respuesta negativa al Arsenal. Mientras tanto, el argentino podría enfrentar a una larga inactividad si no consigue resolver su situación.

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Alineación probable de Sevilla

Odisseas Vlachodimos

Juan Iglesias

Arouna Sangante

Kike Salas

Gabriel Suazo

Lucien Agoumé

Jon Guridi

Peque Fernández

Miguel Sierra

Oso

Robbie Ure

Alineación probable de Atlético de Madrid