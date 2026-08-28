La directiva azulcrema reflotó las pláticas por el colombiano ante la oferta de Holanda por Brian.

Lo que se podía especular con los más recientes acontecimientos desde Coapa, ahora se volvió una realidad: el América reactivó la negociación por Jaminton Campaz. Sabido es que el delantero colombiano es una ‘obsesión’ para el departamento de futbol del cuadro azulcrema, y están decididos a traerlo al primer equipo.

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Aunque ya habían enviado dos ofertas hace algunas semanas por el apuntado, al no haber hecho ventas se había enfriado la operación al principio. Por su talento y protagonismo en Argentina, Jaminton Campaz tiene un precio elevado y ameritaba una erogación importante. Así, las arcas solo podrían afrontarlo con nuevos ingresos.

En las últimas horas, la potencial venta de Brian Rodríguez al Ajax reflotó la posibilidad de fichar al extremo izquierdo de 26 años de edad. El uruguayo pidió que América avance con las pláticas con el equipo de Países Bajos. Hasta el momento, la oferta en mesa es de 10 millones más 2 en objetivos, que esperan sea mejorada.

América sueña con el mundialista colombiano [Foto: Getty]

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Sabiendo que la salida del charrúa a Europa es una alternativa real, concreta y muy posible, el América reanudó las conversaciones con sus pares de Rosario Central. Jaminton Campaz nunca dejó de insistir puertas adentro en que se dé el pase a las ‘Águilas’, y mantiene vivo aún el deseo de vestir la camiseta del más grande de México.

Quique Genovar, el periodista argentino más fiable e informado de Rosario Central, confirmó que los dos clubes están nuevamente en contacto para llevar a cabo el traspaso. América quiere comprar al atacante y Rosario Central quiere venderlo, ya que necesita liberar masa salarial y el contrato de Jaminton Campaz no es económico.

Si bien América esperará a cerrar la venta de Brian Rodríguez para enviar la oferta final por Campaz, se está buscando el acuerdo verbal pues el miércoles cierra el mercado en Argentina. Luego de esa fecha, Rosario Central no podrá fichar un reemplazo para el colombiano y eso trabaría la negociación. La idea es arreglar todo el fin de semana.