Cristiano Ronaldo volvió a convertir: así quedó la tabla de los 1000 goles con Lionel Messi

El luso se lució nuevamente con el Al-Nassr y busca llegar al número tan anhelado antes de retirarse.

El Bicho está más vigente que nunca, señores. Cristiano Ronaldo volvió a disputar un partido oficial tras el descanso post Mundial 2026 y el luso se destacó con tanto en la victoria del Al-Nassr que le permitió acercarse un paso más al objetivo tan anhelado de los 1000 goles.

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Así fue el nuevo gol de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو يقلب النتيجة ويسجل هدف النصر الثاني في شباك التعاون 🟡🐐#النصر_التعاون | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Fr7fwOjLbp — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 28, 2026

¿Cómo está la pelea entre Cristiano Ronaldo y Messi por los 1000 goles?

Cristiano Ronaldo ostenta 978 goles, por lo que todavía está por encima de su archirrival en la contienda individual. El portugués, tres años mayor al argentino, ha marcado hasta el momento 55 tantos más que Messi en la lucha por ser el máximo anotador de la historia.

Con estas conquistas, Lionel Messi alcanzó los 923 goles en su carrera profesional, repartidos entre 1167 partidos disputados en total. Además, suma 422 asistencias, lo cual marca que participó en forma directa en 1345 tantos en su trayectoria, un promedio de más de uno por juego. Números exorbitantes que agrandan su leyenda.

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En síntesis