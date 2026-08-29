Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Chivas por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Los Tuzos y el Rebaño Sagrado se ven las caras en el Estadio Hidalgo por la Jornada 6. Conoce las opciones para ver el encuentro.

Pachuca y Chivas de Guadalajara se enfrentan este sábado por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comienza a las 17:00hs (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo.

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Los Tuzos tienen la ventaja de jugar en casa y buscarán hacer valer su localía para sumar tres puntos vitales en el campeonato. Por su parte, el Rebaño Sagrado llega con la firme intención de dar un golpe de autoridad como visitante para consolidarse como uno de los candidatos fuertes en esta primera mitad del torneo regular.

Pachuca y Chivas se enfrentaron por última vez en enero (Getty Images)

Dónde ver el partido Pachuca vs. Chivas

En esta ocasión, el duelo entre Pachuca y Chivas no contará con transmisión por televisión abierta en el país. Los aficionados podrán seguir el juego en vivo por televisión de paga a través de la señal de Fox Sports. A su vez, el partido también será transmitido por streaming online mediante la plataforma Fox One.

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TV : Fox Sports.

: Fox Sports. Streaming: Fox One.

La actualidad de ambos equipos

Pachuca llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria frente a su público para escalar posiciones (comienza la jornada en el pueso 14). Tras un arranque de Apertura 2026 con altibajos, los Tuzos buscan aprovechar este clásico duelo para retomar confianza.

Por su parte, Chivas llega en un mejor momento deportivo, ubicado entre los primeros lugares de la tabla general (5°). El Rebaño, que viene de golear a Xolos, intentará extender su inercia positiva y aprovechar las urgencias del rival para llevarse un triunfo que lo mantenga en la pelea directa por el liderato de la Liga MX.