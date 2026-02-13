Lionel Messi se lesionó el sábado pasado en el amistoso de Inter Miami frente a Barcelona de Ecuador. El crack argentino, quien fue titular y convirtió un gol, tuvo que ser sustituido en el minuto 58 del partido debido a una molestia física que le impidió continuar el juego.

Las alarmas se encendieron enseguida en torno al físico de Lionel Messi. No es un año más para el capitán de Inter Miami considerando que faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026. De todos modos, la lesión del argentino no sería de gravedad.

¿Qué lesión sufrió Lionel Messi?

De acuerdo a lo informado por el periodista Claudio Futbol de ESPN, Lionel Messi sufrió una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y el futbolista de la Selección Argentina estaría dos semanas ausente.

De esta manera, en caso de confirmarse la noticia, Lionel Messi se perdería el debut del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS, el cual está pactado para el próximo sábado 21 de febrero frente a LAFC. El argentino volvería para el juego ante Orlando City del 1 de marzo.

Lionel Messi en el amistoso ante Barcelona (Getty Images)

Inter Miami tenía pactado disputar un amistoso en Puerto Rico contra Independiente del Valle este viernes 13 de febrero. Sin embargo, el partido se suspendió por la lesión de Lionel Messi y el mismo se postergó para el próximo 26 de este mismo mes.

En Argentina la situación de Lionel Messi generó preocupación de inmediato, pero rápidamente los ánimos se calmaron considerando que la lesión no es de gravedad. Antes del Mundial la Albiceleste disputará la Finalissima el próximo 27 de marzo contra España en Qatar.

