Mientras Lionel Messi gana 12 millones, esto es lo que cobraría Germán Berterame en Inter Miami como Jugador Designado

Este sería el dinero que estaría percibiendo el futbolista con pasado en Rayados de Monterrey desde su llegada a Estados Unidos.

Por Ramiro Canessa

Messi vs. Berterame: salarios 2026.
© Getty ImagesMessi vs. Berterame: salarios 2026.

Germán Berterame llegó a Inter Miami como el fichaje estrella de este mercado de pases. Tras destacar en la Liga MX, el delantero argentino decidió dar el salto a la MLS, sumándose al equipo donde también juega Lionel Messi. Su llegada genera expectativas altas por el aporte que puede dar en el ataque del club.

Germán Berterame anotó un gol en la pretemporada (Getty Images)

El club hizo un gran esfuerzo económico para asegurar la incorporación del jugador. Se pagaron 15 millones de dólares por su ficha, con la intención de contar con un centrodelantero de nivel internacional que pueda complementarse con Luis Suárez y, a futuro, convertirse en su sucesor dentro del esquema ofensivo.

El arribo de Berterame también responde a la necesidad de Inter Miami de reforzar su delantera con jugadores de jerarquía. Con su llegada, el equipo espera potenciar su ataque, aumentar su competitividad en la MLS y contar con una opción confiable en los momentos clave de la temporada.

Al ser fichado como Jugador Designado, se estima que su salario pueda rondar entre 6 y 8 millones de dólares por temporada, cifra similar a la que percibían Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retiraron a fines del año pasado. Este rango refleja la apuesta que hace el club por un jugador que busca consolidarse en una liga en crecimiento.

Berterame tendrá ahora la responsabilidad de adaptarse rápido al equipo que actualmente dirige Javier Mascherano y justificar la inversión, aportando goles y asistencias mientras comparte vestuario con estrellas de la talla de Messi y Suárez.

Diferencia con Messi

Según los informes oficiales de la MLS, Lionel Messi es actualmente el jugador mejor pagado de la liga, con un salario anual de 12 millones de dólares. Sumando acuerdos comerciales y patrocinios, sus ingresos podrían ascender hasta 20 millones de dólares por temporada.

En síntesis

  • Inter Miami fichó a Germán Berterame tras pagar 15 millones de dólares por su ficha.
  • El delantero percibirá un salario estimado entre 6 y 8 millones de dólares anuales.
  • Lionel Messi lidera los pagos de la MLS con un salario de 12 millones anuales.
