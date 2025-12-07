La temporada 2025 de la MLS acaba de terminar y tiene un nuevo campeón. Inter Miami derrotó 3-1 en el Chase Stadium de Miami a New York City FC y las Garzas se quedaron con este torneo por primera vez en su corta historia. Los neoyorquinos no pudieron sumar su segundo trofeo en esta competencia.

Más allá de esta importante noticia, la organización divulgó otra fundamental pensando en el futuro del torneo. Y es que a partir de la temporada 2027-28, dentro de un año y medio, el calendario del certamen norteamericano pasará a ser europeo, iniciando la temporada entre julio y agosto.

Así lo informaron: “La temporada regular de la MLS 2027-28 comenzará a mediados o finales de julio de 2027 y concluirá con los Audi MLS Cup Playoffs y la MLS Cup presentada por Audi a fines de mayo de 2028. Al igual que muchas otras ligas internacionales importantes, la MLS observará un receso de invierno desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos de liga programados en enero“.

Y continuaron: “Antes del cambio al nuevo calendario, la MLS organizará una temporada de transición de febrero a mayo de 2027, con una temporada regular de 14 partidos, postemporada y la MLS Cup. Los resultados determinarán la clasificación de 2027 para la Lamar Hunt U.S. Open Cup, el Campeonato Canadiense, Leagues Cup y la Copa de Campeones de CONCACAF“.

El comisionado de la MLS, Don Garber, manifestó: “Alinear nuestro calendario con el de las mejores ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de fichajes y garantizará que nuestros Playoffs de la MLS Cup presentados por Audi, sean los protagonistas ininterrumpidamente. Esto marca el inicio de una nueva era para nuestra liga y para el fútbol en Norteamérica“.

¿Cómo quedó el palmarés de la MLS tras victoria de Inter Miami?

6 – Los Angeles Galaxy

4 – D.C. United

3 – Columbus Crew

2 – Seattle Sounders

2 – Sporting Kansas City

2 – Houston Dynamo

2 – San José Earthquakes

1 – Inter Miami

1 – Los Angeles FC

1 – New York City FC

1 – Atlanta United

1 – Toronto FC

1 – Portland Timbers

1 – Colorado Rapids

1 – Real Salt Lake City

1 – Chicago Fire

