Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Lionel Messi con Inter Miami

El astro argentino consiguió su tercer título desde que llegó al equipo de la MLS en 2023 y sigue agrandando su palmares a nivel personal.

Por Ramiro Canessa

Lionel Messi es el jugador con más título en la historia.
© Getty ImagesLionel Messi es el jugador con más título en la historia.

Tras la conquista de Lionel Messi con Inter Miami, el palmarés histórico de los futbolistas más laureados sufrió cambios importantes. La llegada del astro argentino a la liga estadounidense no solo sumó títulos al club, sino que también reforzó su posición como el jugador con más trofeos en la historia del futbol mundial.

Las Garzas tuvieron un enorme 2025 y lograron vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps de Canadá en la gran final para conseguir lo que fue el primer título de liga de su historia ya que la institución fue fundada hace poco años atrás, en el 2018.

Con su reciente MLS Cup 2025, Messi acumula un total impresionante de 48 títulos a lo largo de su carrera, consolidándose como el futbolista más ganador de todos los tiempos. Su impacto se siente tanto a nivel individual como en los equipos en los que ha jugado, dejando una huella imborrable en cada club que representa.

El palmarés de otros grandes también sigue destacando, con jugadores que marcaron una era y que han dejado un legado imborrable en sus respectivos equipos y selecciones.

Los más ganadores

JugadorPaísTítulos
Lionel MessiArgentina48
Dani AlvesBrasil43
MarquinhosBrasil39
Andrés IniestaEspaña38
Gerard PiquéEspaña38
Ángel Di MaríaArgentina37
MaxwellBrasil37
Sergio BusquetsEspaña36
Ryan GiggsGales36
Cristiano RonaldoPortugal36
Kenny DalglishEscocia35
¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi con Inter Miami?

¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi con Inter Miami?

Todos los títulos que ganó Lionel Messi en su carrera

  • La Liga: 10 títulos
  • Supercopa de España: 8 títulos
  • Copa del Rey: 7 títulos
  • Champions League: 4 títulos
  • Supercopa UEFA: 3 títulos
  • Mundial de Clubes: 3 títulos
  • Ligue 1: 2 títulos
  • Copa América: 2 títulos
  • Mundial: 1 título
  • Finalissima: 1 título
  • Oro Olímpico: 1 título
  • Mundial Sub-20: 1 título
  • Trophée des Champions: 1 título
  • Leagues Cup: 1 título
  • MLS Supporters Shield: 1 título
  • Conferencia Este MLS: 1 título
  • MLS: 1 título
En síntesis

  • Lionel Messi se consolidó como el futbolista más ganador de la historia con 48 títulos.
  • Dani Alves ocupa el segundo puesto en el palmarés con un total de 43 trofeos.
  • El podio lo completa Marquinhos de Brasil, quien acumula un total de 39 títulos.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
