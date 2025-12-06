Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Lionel Messi con Inter Miami

Tras la conquista de Lionel Messi con Inter Miami, el palmarés histórico de los futbolistas más laureados sufrió cambios importantes. La llegada del astro argentino a la liga estadounidense no solo sumó títulos al club, sino que también reforzó su posición como el jugador con más trofeos en la historia del futbol mundial.

Las Garzas tuvieron un enorme 2025 y lograron vencer por 3-1 a Vancouver Whitecaps de Canadá en la gran final para conseguir lo que fue el primer título de liga de su historia ya que la institución fue fundada hace poco años atrás, en el 2018.

Con su reciente MLS Cup 2025, Messi acumula un total impresionante de 48 títulos a lo largo de su carrera, consolidándose como el futbolista más ganador de todos los tiempos. Su impacto se siente tanto a nivel individual como en los equipos en los que ha jugado, dejando una huella imborrable en cada club que representa.

El palmarés de otros grandes también sigue destacando, con jugadores que marcaron una era y que han dejado un legado imborrable en sus respectivos equipos y selecciones.

Los más ganadores

Jugador País Títulos Lionel Messi Argentina 48 Dani Alves Brasil 43 Marquinhos Brasil 39 Andrés Iniesta España 38 Gerard Piqué España 38 Ángel Di María Argentina 37 Maxwell Brasil 37 Sergio Busquets España 36 Ryan Giggs Gales 36 Cristiano Ronaldo Portugal 36 Kenny Dalglish Escocia 35

Todos los títulos que ganó Lionel Messi en su carrera

La Liga: 10 títulos

Supercopa de España: 8 títulos

Copa del Rey: 7 títulos

Champions League: 4 títulos

Supercopa UEFA: 3 títulos

Mundial de Clubes: 3 títulos

Ligue 1: 2 títulos

Copa América: 2 títulos

Mundial: 1 título

Finalissima: 1 título

Oro Olímpico: 1 título

Mundial Sub-20: 1 título

Trophée des Champions: 1 título

Leagues Cup: 1 título

MLS Supporters Shield: 1 título

Conferencia Este MLS: 1 título

MLS: 1 título

